Зам.ректор и бизнесмен са обвинени след акцията в Пловдивския университет

Двама души са привлечени като обвиняеми след полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор Ваня Христева на брифинг във връзка с полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разследващи са извършили претърсвания в сградата на вуза.

„Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство по отношение на длъжностно престъпление за длъжностно присвояване като присвоените средства са собственост на Пловдивския университет. Вчера са извършени процесуално следствени дейности на няколко адреса и са иззети доказателства. Към наказателна отговорност са привлечени две лица", обяви пловдивският окръжен прокурор Ваня Христева.

Извършени са претърсвания и изземвания в Пловдив, включително в служебни помещения на Пловдивския университет, и в Смолян. "Не са извършвани действия на филиала на Пловдивския университет, каквато информация се появи по-рано. Претърсвания е имало и на територията на село Брестник. Извършени са общо 5 претърсвания и изземвания и 3 обиска на лица, като са приобщени голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са и много свидетели вчера и днес“, заяви Галина Андреева – Минчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Тя уточни, че вече са привлечени двама души: „ Длъжностно лице от Пловдивския университет, което освен длъжността зам.-ректор, заема и длъжността директор на отделението „Научна и проектна дейност“ към университета, е с обвинение за това, че в периода октомври 2024 г. до февруари 2026 г., подпомаган от втория обвиняем, който е собственик на фирма в Смолян, е присвоило сумата от над 147 хиляди евро в полза на трети лица – общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивни наемани към ПУ. Тези пари са били поверени на длъжностно лице да ги пази и управлява.“

Голяма част от тези 13 души са част от семейството на обвиняемия от Смолян.

Един от обвиняемите е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а длъжностното лице - срещу 15 хиляди евро. За престъплението те могат да получат до 15 години затвор. Може да им бъде отнета част или цялото имущество.

За момента няма данни други хора от ръководството или кадри от университета да са участвали в престъпната схема.

Предстои да се изясни какъв е произходът на средствата.

За мащабната акция на сектор „Икономическа полиция“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ съобщиха по-рано сутринта всички пловдивски медии.

По неофициална информация, проверката е свързана с изпълнението на мащабни европейски проекти и обществени поръчки, включително научноизследователската програма „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

По-късно Пловдивският университет излезе с официална позиция по случая, в която твърди, че няма никаква информация от прокуратурата и МВР.

"Към настоящия момент Пловдивският университет не разполага с официална информация от страна на МВР или прокуратурата относно предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения. С оглед на това и водени от уважение към институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност, ръководството не може да коментира тиражираните в медиите твърдения и неофициални хипотези", се посочва в позицията на ПУ.

Пловдивският университет оказва и ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи. Ние сме осигурили необходимия достъп и прозрачност, за да подпомогнем безпрепятственото протичане на проверките и разкриването на обективната истина, твърдят още от висшето учебно заведение.

Позиция написаха и от смолянския филиал на университета, откъдето отричат да е имала каквато и да е акция при тях.