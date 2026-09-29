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Зам.кметът по строителството на София е подал оставка

Никола Лютов беше дясна ръка на кмета Терзиев и е 12-тият човек, напуснал екипа му

29 Септ. 2026
Никола Лютов (вляво) беше зад гърба на кмета Васил Терзиев
БГНЕС
Никола Лютов (вляво) беше зад гърба на кмета Васил Терзиев

Зам-кметът на Столична община Никола Лютов е подал оставка. Първа за това съобщи “Спаси София”, а по-късно информацията бе потвърдена от „Московска“ 33 пред Столица.bg. Засега не са ясни причините за напускането.

"Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресора с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата, в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление "Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев през 2024 г. Дотогава бе заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол“. Като зам. кмет по строителството Лютов отговаряше за ключови инфраструктурни и строителни проекти на Столична община, включително реконструкции на булеварди, транспортна инфраструктура, канализация и общинската строителна програма.

 

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Никола Лютов

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