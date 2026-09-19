Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зам.-кмет на Кърджали е в ареста за натиск върху служител

Днес, 12:32
Снимката е илюстративна.
БГНЕС
Снимката е илюстративна.

Трима служители на Община Кърджали, сред които зам.-кмет и секретарят на общината, са задържани от полицията, съобщи Нова тв. Причината е сигнал за оказван натиск върху служител на общината. Източници на "Сега" в МВР потвърдиха информацията.

Според сигнала тримата са се опитвали да принудят въпросния служител да подаде документи за напускане. В хода на проверката са предоставени аудио записи, твърденията от жалбата.

Двамата задържани на ръководни постове са в ареста за 24 часа. Третият задържан е освободен. След тези 24 часа те трябва да бъдат освободени, ако не им бъде повдигнато обвинение.

Материалите по преписката са изпратени на прокуратурата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

арест

Още новини по темата

100 кг кокаин бяха хванати на входа на Бургас
04 Септ. 2026

Турски опозиционен журналист е арестуван при опит да избяга в България

01 Септ. 2026

PR акцията на Радев в Струмяни се провали: има двама задържани
28 Авг. 2026

Полицайка влиза в Сливенския затвор за пренасяне на кокаин
21 Юли 2026

Прокуратурата проверява нов случай на смърт при полицейски арест във Варна
17 Юли 2026

Архитект от управлението на ГЕРБ бе задържан заради "Баба Алино"
03 Юли 2026

В Москва арестуваха близък съратник на Сергей Шойгу
05 Март 2026

Съдът обяви за незаконен полицейския арест на Благомир Коцев
25 Февр. 2026

Британец пробил с ритници дупка в стая на софийското летище
09 Февр. 2026

ГДБОП арестува двама, измамили десетки българи с почивка в Гърция
12 Окт. 2025

Китай арестува фаворита си за следващ външен министър
10 Авг. 2025

Турски мафиоти са хванати в Свиленград след стрелба по разузнавачи в Солун
03 Юни 2025

Задържаха директор на училище за присвоявания и измами
14 Март 2025

Съд не само не арестува обвинения шеф в МВР, но и намали гаранцията му
28 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки