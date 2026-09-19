Зам.-кмет на Кърджали е в ареста за натиск върху служител

Трима служители на Община Кърджали, сред които зам.-кмет и секретарят на общината, са задържани от полицията, съобщи Нова тв. Причината е сигнал за оказван натиск върху служител на общината. Източници на "Сега" в МВР потвърдиха информацията.

Според сигнала тримата са се опитвали да принудят въпросния служител да подаде документи за напускане. В хода на проверката са предоставени аудио записи, твърденията от жалбата.

Двамата задържани на ръководни постове са в ареста за 24 часа. Третият задържан е освободен. След тези 24 часа те трябва да бъдат освободени, ако не им бъде повдигнато обвинение.

Материалите по преписката са изпратени на прокуратурата.