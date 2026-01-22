Всеки ще може да оказва спешна помощ с дефибрилатор

Въпреки панаирите в пленарна зала и усещането за скорошен край на това Народно събрание, депутатите в здравната комисия успяха да работят в четвъртък следобед по няколко законопроекта, част от които отлежават близо година в парламента. Сред приетите текстове има важни промени в Закона за здравето, които се ползват с подкрепа от всички партии. Тяхната цел е най-сетне у нас да има условия да се внедрят програми за автоматична дефибрилация и друга първа помощ, която да може да се изпълнява от всеки човек без медицинско образование.

Сега в Закона за здравето има текст, който предвижда, че „който оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност, без да има необходимата професионална квалификация по медицинска професия за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.“ Това на практика важеше и за оказването на първа помощ от хора, които нямат квалификация за това.

С промените депутатите записаха, че не се наказват с такива глоби лицата, оказали първа помощ по време на или след настъпил инцидент и/или рязко влошаване на здравето до пристигане на спешна помощ, в това число при използване на медицински техники и медицински изделия за оказване на първа помощ. Все пак с предимство тези техники ще се прилагат от хора с познания и умения, ако присъстват. Освен това помагащият е длъжен да се обади незабавно на тел. 112.

За пръв път се дефинира и какво е първа помощ, защото сега понятието се среща в 12 закона, без да е дефинирано недвусмислено. С промените се изброяват някои медицински техники и изделия за оказване на първа помощ като:

– техника на Хаймлих, известна и като маньовър на Хаймлих – често се твърди, че това е техниката, която е спасила най-много животи;

– мануално крьвоспиране;

– кардио-пулмонална ресусцитация;

– турникет;

– хемостатична превръзка;

– автоматичен външен дефибрилатор.

"Ние сме последната страна от ЕС, в която ще се създаде законодателство по въпроса и евентуално систематично обучение на населението и инсталиране на автоматични дефибрилатори на открито", коментира проф. Иво Петров, председател на Българския съвет по ресусцитация и републикански консултант по кардиология, цитиран от БТА. По думите му в Малта половината деца в училищата са обучени от учителите си как да използват автоматични външни дефибрилатори. Поне 10% от служителите в България да бъдат обучени да работят с външни дефибрилатори, призова проф. Петров работодателите.

Законопроектът е внесен от Александър Симидчиев (ПП-ДБ) и Костадин Ангелов (ГЕРБ). Той мина на второ четене, поради което има всички шансове да бъде окончателно приет, стига парламентът да проведе нормално заседание в следващите дни.