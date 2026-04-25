Велопоходи затварят временно зони в 4-те най-големи града

Велопоход „Заедно“ ще се проведе едновременно в четирите най-големи града на България, за да даде гласност на проблемите на хората с наследствени нарушения на кръвосъсирването.

Временно ще бъдат затворени емблематични зони в София, Пловдив, Варна и Бургас, за да преминат по тях участниците. Благотворителното събитие ще отбележи и отминалия Световен ден на хемофилията (17 април), покрай който имаше редица прояви за повишаване на информираността и за подкрепа на хората с нарушения в кръвосъсирването.

Организаторите приканват желаещите да отидат със своите велосипеди и с приятели, за да се включат. И на четирите места началото на велопоходите е 11:00.

В София, където колоездачите ще се съберат пред пилоните на НДК, се въвежда временна организация на движението. Ще се спира временно и поетапно движението по следния маршрут:

От кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий" и бул. „Витоша" по бул. „Патриарх Евтимий" до Петте кьошета, надясно по бул. „Хр.Ботев", надясно по бул. „Т.Александров", после по бул. „Цар Освободител", наляво по ул. „15 Ноември", пл. „Свети Александър Невски", надясно по ул. „Дунав", надясно по ул. „Московска".

Колоездачите ще спрат за почивка на пл. „Гина Кунчева" и оттм ще потеглят надясно по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Цар Освободител", надясно по бул. „Ев.и Хр.Георгиеви", направо по бул. „Пенчо Славейков", наляво по бул. „Витоша" - до входа на Южния парк, където е финаллът.

По този маршрут от 9:00 до приключването на събитието, т.е. до достигането на колоната в Южния парк, се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, съобщи Столична община.

В Бургас спорният пункт е Морското казин, а маршрутат ще премине оттам до Солниците, като ограниченията са подобни на тези в столицата. В Пловдив колоната ще потегли от пл. "Съединение", а във Варна походът ще е изцяло в Морската градина, като там съобщават, че продължитеността ще е около час и половина.