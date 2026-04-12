Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нарушенията на кръвосъсирването често се подценяват

650 са хората с рядкото заболяване хемофилия у нас

Днес, 08:03

Много нарушения на кръвосъсирването остават недиагностицирани с години. Това е особено характерно за най-често срещаното нарушение на кръвосъсирването - болестта на Вилебранд. При много жени и момичета симптомите на заболяването се пренебрегват или остават скрити зад други медицински заболявания. По-трудно се диагностицират по-леките случаи на хемофилия - друго рядко заболяване, при което кръвосъсирването е затруднено заради липсата на специфични белтъци. 

Ранната диагностика на тези заболявания е фокус на програмата за отбелязване на Световния ден на хемофилията - 17 април. Проблемите, свързани с болестите на кръвосъсирването, ще бъдат обсъдени на кръгла маса в столицата с участието на медицински експерти, представители на пациентските организации и институциите. На 25 април ще бъде проведен и велопоход "Заедно" в София, Пловдив, Варна и Бургас. 

650 българи са диагностицирани с това рисково заболяване, което може силно да влоши качеството на живот при липса на профилактика. Около хемофилията се разпространяват и много митове, които често затрудняват социализацията на хората с това заболяване. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хемофилия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?