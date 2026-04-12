Нарушенията на кръвосъсирването често се подценяват

Много нарушения на кръвосъсирването остават недиагностицирани с години. Това е особено характерно за най-често срещаното нарушение на кръвосъсирването - болестта на Вилебранд. При много жени и момичета симптомите на заболяването се пренебрегват или остават скрити зад други медицински заболявания. По-трудно се диагностицират по-леките случаи на хемофилия - друго рядко заболяване, при което кръвосъсирването е затруднено заради липсата на специфични белтъци.

Ранната диагностика на тези заболявания е фокус на програмата за отбелязване на Световния ден на хемофилията - 17 април. Проблемите, свързани с болестите на кръвосъсирването, ще бъдат обсъдени на кръгла маса в столицата с участието на медицински експерти, представители на пациентските организации и институциите. На 25 април ще бъде проведен и велопоход "Заедно" в София, Пловдив, Варна и Бургас.

650 българи са диагностицирани с това рисково заболяване, което може силно да влоши качеството на живот при липса на профилактика. Около хемофилията се разпространяват и много митове, които често затрудняват социализацията на хората с това заболяване.