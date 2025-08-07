Васил Терзиев се похвали с пробив за пускането на Симеоновския лифт

Кметът Васил Терзиев се похвали с пробив за Симеоновския лифт, заслугата за който не е много ясна. В страницата си в социалната мрежа "Фейсбук" Терзиев обяви, че първата същинска стъпка за възстановяване на лифта е реализирана и общината е получила от собственика на лифта "Витоша ски" АД проект за възстановяване на въжената линия. Това е първата стъпка в изготвената от общината пътна карта за възстановяване на лифта. Проектът обаче стига до общината със закъснение, след като първо са го полчили министри в правителството.

За изготвения проект съобщи първо "Mediapool". Тогава се оказа, че подобен проект в общината все още няма. Според пътната карта на общината след внасянето на идейния проект следва разглеждането му в НАГ за издаване на разрешителни и осигуряването на финансиране. В пътната карта има и серия от действия, които следва да извършат други институции като анализ на законовата рамка, изменение на плана за управление и т.н.

"Когато през април представихме Визия за Витоша, ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове...Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове. Ето че още в началото на август имаме резултат – внесен проект!", доволни са в общината. Оттам допълват, че проектът включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

От общината обясняват, че ще положат максимални усилия да свършат своята част от работата, като припомнят, че голяма част от задачите са отговорност на други институции.

"Оттук нататък предстои:

анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);

актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);

приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).", пишат от екипа на кмета.

По темата за Витоша настъпи раздвижване след голяма конференция под шапката на Съюза на архитектите в България в края на 2024-а година. Тогава бяха разгледани всички разрези, свързани с управлението на парка, и бяха предложени конкретни законодателни и други промени, с които да се осигури по-добро управление и финансиране. Не е ясно доколко по тези предложения има движение и какво точно се работи по темата в МРРБ, където първо е постъпил проектът за възстановяване на лифта.

СИМЕОНОВСКИЯТ ЛИФТ

"Симеоновският лифт е най-дългата пътническа въжена линия в България с дължина над 6 км., свързваща кв. "Симеоново" с хижа "Алеко". Изградена е във връзка с провеждането на Световните студентски зимни игри "Универсиада 83" и е официално открита на 4 април, 1983 г. Произведена е от австрийската фирма "Doppelmayr". Спрян е през 2023 г.", припомня в публикация за сп. "Архитектура" арх. Емил Леков.