Васил Терзиев обвини МРРБ за забавени плащания

Столичният кмет Васил Терзиев обвини Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че целенасочено бави плащания по проекти на столицата. От екипа на Терзиев са изчислили, че хазната дължи на София 19 млн. лв. по проекти, изпълнявани по инвестиционната програма на общините. Според Терзиев причината за това забавяне, от което обаче се оплакаха и други общини, е политическа.

“МРРБ бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови обекти като ремонта на бул. „Ал.Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул.“Опълченска“ не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени”, се казва в становище на Терзиев, изпратено до медиите. От общината уточняват, че натрупаните задължения от страна на държавата към града вече възлизат на 19 млн. лв. “От началото на годината общината е получила едва 98 554 лв. и само 5 бр. споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя и Младост.

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения. През 2024 г. Столична община е поискала плащания за 11 млн. лв., а е получила едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания са постъпили едва през юли 2025 г. През 2025 г. общината е поискала нови 13,5 млн. лв., но до момента са преведени само 54 хил. лв.”, показва справката на оибщината.

Според кмета Терзиев забавянето в сумите се дължи е изцяло по политически причини и градът е наказван заради кмета си.

„Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок.“, подчерта също Терзиев. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет”, изтъква Терзиев. От общината припомнят, че сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане и тези срокове системно не се спазват от МРРБ.

Публично известно е, че този проблем касае не само София, но всички общини. Това не оправдава МРРБ да бави плащания, коментират експерти. В началото на май от Националното сдружение на общините в България предупредиха, че от януари, 2025 г. по общинската инвестиционна програма в общините не е постъпил и един лев. Причината за това бе късното приемане на бюдждета - обнародван в края на март месец, и големи забавяния, натрупани от 2024-а година. Негласно забавянето на плащанията през 2024-а г. бе обяснявано с целта да се опази дефицита и да не се допусне надхвърляне на ограничението от 3% заради еврозоната. И след приемането на бюджета обаче плащанията се забавиха заради закъсняло постановление с детайлните правила за верифициране и отчитане на разходите по проектите. То бе обнародвано в Държавен вестник на 20 май, 2025.