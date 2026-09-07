Убиецът от Исперих е проиграл много пари в казино във фаталния ден

Бащата, който уби двете си дъщери и после се обеси в Исперих, е проиграл голяма сума пари във фаталния ден. Това разказа окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров и добави, че разследването на трагедията е в напреднала фаза и ще бъде приключено вероятно до края на месеца.

"Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е взел бащата от Исперих. Транспортирал го е до Разград. Тук, в едно казино, той е изиграл немалка част от парите, които неговият баща му бил дал преди това за закупуване на автомобил. Установено е също така, че, пак на 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на местоработата на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път“, разказа Тодоров пред bTV.

Още от първия ден се знае, че убиецът е бил безработен, от време на време е карал такси с колата на баща си. Затова баща му му дал пари да си купи свой автомобил и да работи с него като таксиметров шофьор.

Разследващите работят по версията, че трагедията е резултат от натрупване на множество фактори. Сред тях са продължителната зависимост на бащата от хазарта и проблемите в семейството. Според прокурор Тодоров убиецът дълги години е бил пристрастен към комара. Има и данни за депресивно разстройство, макар че към момента няма писмено експертно заключение за психичното състояние на мъжа. Психолози обаче са присъствали при разпитите на свидетелите и въз основа на показанията са достигнали до извода, че е налице депресивно разстройство.

Ключова линия на разследването е и да се разбере имало ли е домашно насилие. Още на мястото на трагедията прокурорът е получил информация от близки на семейството, че жената е ставала жертва на насилие от страна на съпруга си.

"Данните за насилието по отношение на майката ги добих, когато бях на местопроизшествието – от бащата на починалия и от нейните двама братя, както и най-вече от кмета на общината“, обясни Тодоров. По думите му жената се е оплаквала на свои близки и роднини. Установено е също, че е подавала и жалби за упражнено насилие в полицията и прокуратурата, но впоследствие ги е оттегляла.

"Буквално след тяхното депозиране тя се е отказвала“, добави прокурорът, който смята, че такива подавания и оттегляния на сигнали за домашно насилие трябва да бъдат червена лампа за институциите, че е необходимо случаят да бъде проверен задълбочено.

Оказва се обаче, че социалните служби не са били уведомявани за проблемите в семейството. "Всичко е ставало между четирите стени“, разказа Тодоров.

Според разследващите семейните конфликти са се задълбочили на фона на хазартните проблеми на бащата. Родителите са били разделени от около два месеца и не са живеели заедно. Прокуратурата проверява и информацията за личния живот на майката, но към този момент няма категорично установени данни, че тя е живеела с друг мъж. "Ние по безспорен начин не сме установили, че тя вече съжителства с едно трето лице“, уточни Тодоров.

Прокурорът разказа, че на местопрестъплението е имало сравнително малко количество кръв, а липсата на следи от съпротива насочва към предположението, че момичетата са били убити, докато са спели. Най-вероятно първо е било убито по-голямото момиче, а след това сестричката му.