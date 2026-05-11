Терзиев уволни дисциплинарно шефа на софийските гробища

11 Май 2026
Румен Димитров издържа на поста 2 години и си тръгва за закононарушения.
Румен Димитров издържа на поста 2 години и си тръгва за закононарушения.

Директорът на общинското предприятие на София “Гробищни паркове” Румен Димитров е дисциплинарно уволнен заради закононарушения, съобщи БНР. 

Уволнението на Димитров идва след извършена проверка на инспектората на общината за противодействие на корупцията. Проверката е била проведена в периода между 25 март - 30 април, и е установила серия от незаконосъобразни практики. 

Инспекторите са установили случаи на незаконосъобразно изразходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни. На базата на констатираните нередности кметът Васил Терзиев е уволнил Димитров, считано от 11 май, 2026 г. 

Румен Димитров е начело на софийските гробища от 24  януари, 2024 г., тоест назначение от мандата на Терзиев. Предприемането на реформи в гробищата бе една от първите нови политики, обявени от Терзиев, а самият Димитров сигнализира прокуратурата за редица нарушения. Сигналите не закъсняха и срещу самия него, като през 2024 г. ГЕРБ-СДС настояха за оставката на Димитров заради възлагани директно договори без процедура. 

Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.

