Терзиев уволни дисциплинарно шефа на софийските гробища

Румен Димитров издържа на поста 2 години и си тръгва за закононарушения.

Директорът на общинското предприятие на София “Гробищни паркове” Румен Димитров е дисциплинарно уволнен заради закононарушения, съобщи БНР.

Уволнението на Димитров идва след извършена проверка на инспектората на общината за противодействие на корупцията. Проверката е била проведена в периода между 25 март - 30 април, и е установила серия от незаконосъобразни практики.

Инспекторите са установили случаи на незаконосъобразно изразходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни. На базата на констатираните нередности кметът Васил Терзиев е уволнил Димитров, считано от 11 май, 2026 г.

Румен Димитров е начело на софийските гробища от 24 януари, 2024 г., тоест назначение от мандата на Терзиев. Предприемането на реформи в гробищата бе една от първите нови политики, обявени от Терзиев, а самият Димитров сигнализира прокуратурата за редица нарушения. Сигналите не закъсняха и срещу самия него, като през 2024 г. ГЕРБ-СДС настояха за оставката на Димитров заради възлагани директно договори без процедура.

Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.