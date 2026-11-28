Огромният петролен танкер „Кайрос“, който скъса котва и започна дрейф в Бургаския залив, заседна в скалите край крайбрежните къщи в Созопол.

Местните жители се опасяват от екологична катастрофа заради танкера, който почти от една година престоява в териториалните ни води.

Скъсана котва вследствие на лошото време и силното вълнение са доведели до засядането на „Кайрос“, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев на нарочен брифинг за инцидента.

Танкерът няма товар и се намира на безопасно място, в него има само минимални количества гориво, необходими за работата на кораба, обясни министърът, за да разсее тревогите за възможно замърсяване.

Той припомни, че преди около година танкерът бе ударен от дронове в турски води. При опит да бъде изтеглен към Босфора с турски влекач, "Кайрос" се откъсна и пое към българския бряг. Екипажът беше спасен, а корабът остана на котва около седем морски мили източно от Созопол и Поморие.

Транспортният министър днес обвини собственика на танкера - китайска компания от Хонконг, която въпреки многократните призиви от българските власти така и не успя да организира изтеглянето и ремонта.

Сега българската Морска администрация прави пореден опит - дава 30-дневен ултиматум на китайския собственик да изтегли кораба и да обезопаси района. Ако това не бъде направено, българската държава ще предприеме действия със собствени сили и средства или с помощта на партньорски държави и компании.

За случая е сформиран оперативен щаб с участието на областната управа, Морска администрация, Гранична полиция и Военноморските сили.

Какво се случи

"Кайрос" бе ударен от украински дрон в турски води в средата на миналия декември, след което турски влекач го захвърли в наши. Съдът е под санкции, с флаг на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот.

В късния следобед в събота „Кайрос“, намиращ се на котва в Бургаския залив, е започнал дрейф, след като котвата му не е задържала кораба. Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула – Бургас около 18:00 ч. По данни на системата за наблюдение към 17:50 ч. танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция.

В 19:55 ч. в събота корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега.

Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия при вятър до 20–24 м/с и морско вълнение 4–5 бала.

На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ координира необходимите действия. Екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия.