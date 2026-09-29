Сърдечна операция изкара от ареста лидера на ДПС-Бургас

Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от "задържане под стража" в "домашен арест". Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция.

Широков, който беше ту арестуван, ту пускан след различни операции на МВР, ще бъде под електронно наблюдение с гривна.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. Според прокуратурата в нея са участвали и длъжностни лица.

Шефът на ДПС-Бургас се предаде на полицията Областният лидер на ДПС-Бургас Христо Широков сам се предаде в полицията, след като му бе повдигнато обвинение във връзка с разследването за злоупотреби в бургаското ВиК.

От нея става ясно, че след извършена сърдечна операция здравословното състояние на Широков се е влошило значително. Според съда продължаването на задържането му под стража към този момент е несъвместимо със състоянието му и би попречило на необходимото медицинско лечение и последващата рехабилитация.

По същото дело съдът разгледа и жалбата на обвиняемия Методи Смилов, който вече е под домашен арест с електронно проследяващо устройство. Неговата мярка остава без промяна.

Магистратите посочват, че по отношение на Смилов продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност към разследваната престъпна дейност, както и реална опасност от извършване на престъпление. Нови доказателства, които да променят тези изводи, не са представени.

Производството пред Окръжния съд в Бургас е образувано по частни жалби на двамата обвиняеми и техните защитници.

Определението не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Бургас в тридневен срок.

Съдът приема, че и към момента остава обоснованото предположение за съпричастност на Христо Широков към престъплението, за което е обвинен. Магистратите обаче отчитат ново съществено обстоятелство - заключението на допълнителна съдебномедицинска експертиза.