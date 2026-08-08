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Съдът остави в ареста областния лидер на ДПС-Бургас

08 Авг. 2026
Източник: БНТ
Източник: БНТ

Съдът в Бургас остави за постоянно в ареста областния лидер на ДПС-Бургас Христо Широков, съобщи Нова тв. Широков е обвинен заедно с бившия вече директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

Според обвинението четиримата са оказвали принуда на собственици на хотели да им плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода вместо парите да влизат в дружеството. Останалите трима задържани бяпа освободени под домашен арест още в петък.

Както "Сега" писа, Широков  се предаде сам в полицията. Прокуратурата първо съобщи, че не успяла да го открие на адреса, но Широков се появи с адвокат в областната дирекция на МВР и обяви, че не се е укривал, а е бил в Турция. 

Широков стана популярен през последните няколко седмици след като първо беше арестуван в Поморие, откаран в Кърджали, където бе разпитан по дело за криминално деяние, после бе освободен, след което часове по-късно бе арестуван в Бургас заради ВиК-Бургас. 24 часа по-късно той бе пуснат повторно на свобода. После пак бе задържан, след като сам се предаде. 

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Ключови думи:

ВиК-Бургас, Христо Широков

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