"Спаси София": Дясната ръка на кмета Терзиев напусна общината

Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община, съобщиха от "Спаси София".

"Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресора с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата, в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление "Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев. През декември 2023 г. като заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол“, а през 2024 г. той започна да изпълнява досегашната си длъжност.

Към момента не е ясно какви са причините за напускането на Лютов.

Зам-кметът Никола Лютов е напуснал Столична община, потвърдили от „Московска“ 33 пред Столица.bg. Изданието припомня, че Никола Лютов беше заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ и отговаряше за ключови инфраструктурни и строителни проекти на Столична община, включително реконструкции на булеварди, транспортна инфраструктура, канализация и общинската строителна програма. Според Столица.bg причините за напускането на Никола Лютов са лични, а вероятно и политическо-партийни.