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"Спаси София": Дясната ръка на кмета Терзиев напусна общината

Става въпрос за зам.-кмета по строителството Никола Лютов, който е 12-тият заместник, напуснал "Московска" 33

29 Септ. 2026
Никола Лютов (вляво) беше зад гърба на кмета Васил Терзиев
БГНЕС
Никола Лютов (вляво) беше зад гърба на кмета Васил Терзиев

Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община, съобщиха от "Спаси София".

"Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресора с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата, в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление "Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев. През декември 2023 г. като заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол“, а през 2024 г. той започна да изпълнява досегашната си длъжност.

Към момента не е ясно какви са причините за напускането на Лютов.

Зам-кметът Никола Лютов е напуснал Столична община, потвърдили от „Московска“ 33 пред Столица.bg. Изданието припомня, че Никола Лютов беше заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ и отговаряше за ключови инфраструктурни и строителни проекти на Столична община, включително реконструкции на булеварди, транспортна инфраструктура, канализация и общинската строителна програма. Според Столица.bg причините за напускането на Никола Лютов са лични, а вероятно и политическо-партийни.

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