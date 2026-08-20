София преодоля ветото за лифтовете на Витоша

Столичният общински съвет отново прегласува три свои решения, върнати за ново обсъждане от областния управител на София. Отстъпление от намеренията за лифтовете на Витоша няма, но бяха включени повече съгласувателни процедури. Препотвърдено беше и решението да се увеличи допълнително площта на ледената пързалка в Княжеската градина, въпреки че тя и досега превзема за няколко месеца почти цялата градина в центъра на София за скъпо платен спорт.

В края на юли общината взе курс към проектиране на нова въжена линия "Алеко 1" и възстановяване по ново трасе на лифта "Княжево – Копитото". За влек „Алеко 1“, известен като „Заека“, сервитутът се предвижда по съществуващото трасе. За Княжевския лифт обаче е предложено ново трасе. Тогава зам.-кметът Любомир Георгиев обясни, че сегашното трасе не може да бъде използвано, тъй като съществуващите станции и съоръжения са собственост на частен оператор. Освен това новото трасе ще достига до обръщателното колело на трамвая в квартал „Княжево“, което ще осигури пряка връзка с градския транспорт и по-лесен достъп на гражданите до планината.

За ледената пързалка спорното споразумение с частната фирма предвижда тя да се разшири до 9000 кв. м., а в замяна да се изградят 1 км ледени алеи и маршрути за свободно пързаляне. Предвиждат се също над 150 помощни средства и тренажори за деца и начинаещи. Споразумението е предвидено за срок от три години, като разходите за изграждането и функционирането на мобилния сезонен атракцион, включително за електро и водоснабдяване, са за сметка на частното дружество. Предвиждат се и безплатни двучасови сесии за организирани ученически посещения. След разширяването капацитетът за тези посещения трябва да достигне до 800 ученици дневно.

Областният управител е върнал решението с мотиви, свързани с начина на предоставяне за ползване на общинския имот, размера на площта, липсата на публичен търг или конкурс, както и с необходимостта от допълнително изясняване на някои екологични и процедурни въпроси, припомня БТА.

Очаквайте подробности