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София пуска допълнителен транспорт за Архангелова задушница

Разкрити са 5 временни автобусни линии

Днес, 07:38
За днес е променено разписанието на част от редовните линии на градския транспорт.
Илияна Димитрова
За днес е променено разписанието на част от редовните линии на градския транспорт.

Столичната община разкрива 5 временни автобусни линии и променя разписанията на част от редовните линии на градския транспорт днес, 7 ноември, за Задушница, съобщиха от Общината. Осигурени са резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.

Временната автобусна линия 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с Новия гробищен парк в Банкя. По нея ще се движат електрически автобуси, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. При гробищния парк се разкриват две временни спирки - крайна пред входа в посока квартал „Клисура“ и начална срещу нея, след обратния завой.

Автобусите по временната линия 18А ще се движат между автостанция „Орландовци“ и Малашевските гробища по маршрута на линия 18. Линия 115А ще свързва автостанция „Изток“ с Малашевските гробища през метростанция „Хаджи Димитър“. Автобусите по линия 79А ще тръгват от надлез „Надежда“ и ще преминават по бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и ул. „Река Велека“. Линия 86А ще се движи от „Малашевци“ през ул. „Резбарска“ и пл. „Сточна гара“ до ул. „Опълченска“, където автобусите ще правят обратен завой.

По специални разписания ще се движат трамваите по линия 18, тролейбусите по линия 9 и автобусите по линия 309. Променени са разписанията на автобусните линии 64, 83 и 86, а по линия 108 ще се движат съчленени автобуси.

В района на Централния гробищен парк ще може да се паркира по ул. „История Славянобългарска“ и ул. „Заводска“, а при гробищата „Бакърена фабрика“ - по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“. При Малашевските гробища места за паркиране са предвидени по ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“, както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.

 

 

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