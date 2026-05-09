София отбелязва Деня на Европа с велошествие и концерти

БГНЕС Президентът Илияна Йотова, бившият държавен глава и настоящ премиер Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов отдават почест пред Паметника на Незнайния воин в София по случай Деня на Европа.

С церемония по издигане на знамето на ЕС пред президентството, велошествие в центъра на града, "Европейско селище", изпълнение на "Одата на радостта" и вечерен концерт на открито София ще отбележи 9 май - Деня на Европа. В инициативите се включват президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, кметът на София Васил Терзиев, представители на европейските институции, дипломати.

В 9:00 ч. държавният глава Йотова и новоизбраният министър-председател Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин.

"Честит празник! Днес е Денят на победата във Втората световна война - краят на най-голямата трагедия в човешката история. Точно в днешния ден, когато светът отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг - към нашите родители и към тези, които идват след нас. Така, както нашите родители ни завещаха мир, това е и нашата задача - да оставим на децата си мира", заяви Илияна Йотова.

От 10:00 ч. президентът ще присъства и на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред сградата на президентската институция. Преди церемонията тя ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

В 10:30 ч. на пл. "Св. Александър Невски" ще започне велопоходът "Обиколка за Европа", организиран от Столичната община, представителството на ЕК в България и посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от българското домакинство на колоездачно състезание "Джиро д`Италия", чийто финал на наша територия е в неделя в София.

В шествието ще се включат столичният кмет Терзиев, както и посланици на държави членки на ЕС, граждани и любители на велосипедния спорт. Колоната колоездачи ще премине по централни улици и ще достигне до НДК.

От 11:00 до 18:00 ч. в парковото пространство пред Националния дворец на културата ще бъде разположено "Европейско селище" с информационни щандове, игри, викторини, кулинарни специалитети и сувенири от различни европейски държави.

В 11:30 ч. на откритата сцена пред НДК ще започне концерт на Софийския духов оркестър. В 12:00 ч. той ще изпълни "Одата на радостта" - химна на Обединена Европа.

От 12:30 до 13:30 ч. ще се проведе инициативата "Европа танцува", в която деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки на ЕС.

За 14:00 ч. е предвиден младежки дебат на тема "Безопасно колоездене в града".

Кулминацията на празничната програма ще бъде вечерният концерт от 17:30 ч. на откритата сцена пред НДК с участието на младите български поп изпълнители Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

"Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френския министър на външните работи Робер Шуман, която положи основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент", се казва в декларация по случай празника от представителството на Европейската комисия в България.