София най-сетне пуска бърза връзка между "Люлин" и "Обеля"

Днес, 13:50
Новата автобусна линия следва да се види по този маршрут.
София най-сетне ще предприеме мерки, с които да компенсира жителите на кв. "Обеля" след спирането на метрото в участъка между метростанции "Сливница" и "Обеля". В този участък няма да има движение на влакове заради изграждането на междинна метростанция и това създава огромни транспортни затруднения на пътуващите в посока Люлин и центъра, както и по направлението от "Люлин" към "Надежда". 

Краткият участък между двете метростанции в момента се покрива от два автубиса - 31 и 81, които пътуват на много големи интервали - от порядъка на 20-30 минути. Наред с голямото отстояние във времето между колите маршрутът не пътува пряко между двете метростанции, а навлиза в квартала. Така минаването на краткото разстояние между двете метростанции може да отнеме над 40 минути. 

Пред "Сега" жена, опитваща се да стигне от кв. "Люлин" до ДКЦ в "Надежда" разказа, че общо пътуването й е отнело над 2 часа. Освен липсата на адекватен транспорт, няма и адекватни надвеси на откритите временни спирки. При метростанция "Обеля" хората стоят под дъжг и сняг. 

С цел да реши проблема със скъсаната връзка между двете метростанции кметът на район "Връбница" и съветникът Андрей Зографски са предложили откриване на временна автобусна линия М2. Те предлагат маршрутът да тръгва от метростанция "Сливница" по бул. "Панчо Владигеров", до кръстовището с ул. "Акад. Андрей Лихачов" до спирка "Метростанция Обеля" и обратен завой на ухото при ул. "Воденичарски път". Предлага се интервалът на движение да е 10-12 минути ежедневно. Очаква се решението да бъде гласувано на предстоящата сесия на СОС в четвъртък. В доклада на районния кмет се изтъква, че общината е била залята от жалби на граждани заради неадекватното транспортно обслужване. 

