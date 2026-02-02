София кръсти улици на поетесата Миряна Башева и писателя Тери Пратчет

Жилителите на столичния квартал "Манастирски ливади - Изток" ще се гордеят с две именити улици. В две поредни заседания Столичният общински съвет прие решения, с които именува улици в квартала на една от най-обичаните български поетеси Миряна Башева и именитият автор на фентъзи романи Тери Пратчет.

И двата доклада за именуване на улици са внесени от Веселин Калановски, Иван Виделов и кмета на район "Триадица" Димитър Божилов. В предложенията си тримата са аргументирали подробно с биографиите на Башева и Пратчет заслугите им и честта София да именува на тях нови улици.

Миряна Башева

Миряна Башева е родена на 11 февруари 1947 година в София в семейство по произход от Прилеп. Дъщеря е на Иван Башев, външен министър на България в правителствата на Тодор Живков и Станко Тодоров (1962 – 1971). Учи в английска гимназия, след което следва английска филология в Софийския държавен университет, но не се дипломира. Отдава се на журналистическа работа. Продължително време работи в списание „Отечество“, след това във вестниците „24 часа“ и „Сега“. Известно време работи и в Българската телевизия. Прописва стихове сравнително по-късно около 1971 г. Характерна особеност на нейните стихове е оригиналната мисъл и мелодичността. Ето защо не е случайно, че Миряна Башева става търсен автор на текстове на популярни песни. Автор е на текстове за песни по музика на Петър Чернев, Михаил Белчев, Стефан Димитров, Атанас Косев, Юри Ступел, Валди Тотев и др. Песните ѝ са изпълнявани от много звезди на българската естрада. През 1979 г. пише стиховете към филма „Войната на таралежите“ на Иванка Гръбчева. По покана на Рангел Вълчанов Башева пише сценария на игралния филм „Последни желания“ (1983 г.) и на няколко документални филма на същия режисьор. Стиховете ѝ са преведени на английски, немски, френски, полски и руски език. Има включени стихове в антология с българска поезия, издадена в САЩ – антологията „Глина и звезда – съвременни български поети“ (1992), подготвена за печат от българския поет и преводач Георги Белев, заедно с Lisa Sapinkopf, припомнят в доклада вносителите на предложението. Ние добавяме - Миряна, с която работихме над 20 години, беше голям любител на всякакви животинки.

Сър Тери Пратчет

Сър Тери Пратчет е най-продаваният автор във Великобритания през 90-те години на XX век. Най-известен е със серията си от комични фентъзи романи за Света на Диска. До декември 2007 г. е продал 55 милиона книги по света с преводи на 36 езика. Пратчет е вторият най-четен автор във Великобритания и седмият най-четен неамерикански автор в САЩ. През 2001 г. печели медала Карнеги за романа си „Изумителният Морис и неговите образовани гризачи“. Тери Пратчет е офицер на Британската империя от 1998 г. и рицар-бакалавър от 2009 г. заради приноса си към литературата. Тери Пратчет е роден на 28 април 1948 г. в село Форти Грийн, днес част от Бейкънсфийлд, графство Бъкингамшър, Великобритания. От 1959 г. учи във висше техническо училище в Уайкъмб. Неговият първи разказ „The Hades Business“ е публикуван в училищното списание през 1961 г., а през 1963 г. – в професионално издание. След това напуска училище и се заема с журналистика. Неговият първи роман „Килимените хора“ (The Carpet People) е публикуван през 1971 г. Първата книга от поредицата „Светът на Диска“ (Discworld) – „Цветът на магията“ („The Colour of Magic“) излиза през 1983 г. Оттогава издава средно по две книги на година. Романът „Пирамиди“ е награден с британската награда за фентъзи. През 1998 г. е отличен от английската кралица заради постижения в литературата.