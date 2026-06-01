Шефът на строителния контрол във Варна отказва да напусне

Изненадващо шефът на дирекция „Управление на сигурността и контрола на обществения ред” в община Варна Александър Драгнев обяви, че не е дисциплинарно уволнен. Преди два дни кметът Благомир Коцев съобщи, че е отстранил Драгнев заедно с още трима служители на Отдел “Строителен контрол” след вътрешна проверка във връзка "Незаконния град".

В понеделник сутринта по Нова тв обаче Драгнев даде друга версия - каза, че получил предложение от Коцев за освобождаване "по взаимно съгласие", но отказал да го подпише. Началникът на важната дирекция твърди, че бил предал на кмета доклад, в който давал предложения и решения, но Коцев не реагирал.

Драгнев е човекът, който е ходил на проверка в "Баба Алино", твърди, че не бил допуснат в комплекса от охраната, но не е докладвал на кмета за възпрепятстването.

През април 2023 г. бе кандидат за депутат на ГЕРБ-СДС.

Александър Драгнев обясни пред Нова тв, че първите действия по случая са започнали през септември 2024 г., когато дирекцията изпратила преписка до районната администрация на "Приморски". По сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР - Варна. "След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая", каза още Драгнев.

През януари той получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на "Баба Алино. "Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше", обясни чиновникът. И допълни, че имало и два акта за незаконна сеч.

В последните дни министърът на регионалното развитие по повод на скандала с "Незаконния град" и търсенето на обяснения и виновници няколко пъти каза "Всички лъжат".