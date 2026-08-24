Сатовча и Струмяни обявиха бедствено положение заради пороите

БГНЕС В Струмяни движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици.

Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни, след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска, съобщи БНР.

Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора, наложила се е евакуация на 7 човека. Всички комуникации в общинския център са прекъснати.

По-рано частично бедствено положение беше обявено и в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки.

Наводнени са множество къщи, като водата е нанесла щети по приземни етажи и покъщнина. Сериозни поражения има и по земеделската продукция в региона.

В София над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столичната община.

"Нямаме частично наводнени улици, имаше запушени шахти вследствие на падналата листна маса. В момента, в който се почистят от листната маса, водата се поемаше. Имаше малко проблеми със светофарите. Техните аварийни екипи бяха уведомени, дойдоха, оправиха ги, в момента всичко функционира и работи", разказа директорът на дирекцията Мария Тенева.

58-годишен мъж е в неизвестност след наводненията от поройните дъждове в Пещера. Той е спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. В издирването му се включиха десетки хора, включително доброволци, с кучета и дрон, които проверяват коритото на реката и труднодостъпните участъци по течението. На този етап обаче акцията е без резултат.

"Къщата им се намира близо до реката и когато е дошла приливната вълна, той е тръгнал да спасява сина си и жена си и го е отнесла реката", обясни пред БНТ Гълъбина Карамитрева, заместник-кмет на община Пещера.

ЩЕТИ

От днес екипи на дирекции "Социално подпомагане" тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат, обявиха от социалното министерство.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Социалните работници са предложили снощи подслон на пострадалите, но те са предпочели да се настанят при близки и роднини.