Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщава NOVA, като се позовава на пътник на борда на машината.

По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

Пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва пътникът.

Самолет от Мадрид за София кацна аварийно в Барселона, пътници видели пламъци от единия двигател Самолет, изпълняващ полет от Мадрид за София, е извършил извънредно кацане в Барселона. Причина за отклоняването на машината е бил сериозен проблем с левия двигател, възникнал във въздуха. Според информация от международен редактор Любомир Бояджиев, който Самолет от Мадрид за София кацна аварийно в Барселона, пътници видели пламъци от единия двигател Самолет, изпълняващ полет от Мадрид за София, е извършил извънредно кацане в Барселона. Причина за отклоняването на машината е бил сериозен проблем с левия двигател, възникнал във въздуха. Според информация от международен редактор Любомир Бояджиев, който

Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда. Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност.

Авиокомпанията Wizz Air ще изпрати днес заместващ самолет да прибере пътниците от Барселона след като вчера нейна машина кацна извънредно в каталунската столица при изпълнение на полет от Мадрид до София. Това съобщиха за TravelNews от превозвача. „Днес изпращаме заместващ самолет от базата ни в София, за да превози пътниците до крайната им дестинация. Благодарим на нашите пътници за търпението и разбирането. Безопасността на нашите пътници и екипаж винаги е наш основен приоритет“, обясниха от Wizz Air.

Самолетът, изпълняващ полет W6 4402 от Мадрид до София на 23 ноември, кацна безопасно на летището в Барселона вчера вечерта заради технически проблем, възникнал по време на полета. В момента самолетът преминава непланирано техническо обслужване, подчертаха от Wizz Air, добавят изданието и авиокомпанията.