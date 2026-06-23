Роботи ще съветват министър Иван Василев

Министърът на иновациите и технологиите Иван Василев обяви, че създава консултативен съвет от роботи към ведомството.

Като министър на иновацииите създавам консултативен съвет към министерствоото. Роботи, които ще ме съветват, но няма да заместят хората, каза още Василев по време на форума Webit.

"Бъдещето принадлежи на нациите, които не се страхуват от технологиите, а ги възприемат като средство за трансформация и ги имплементират в администрацията и бизнеса. България има не само традиции във високите технологии, но има и бъдеще, в което ще привлича компании и чуждестранен капитал, които да създават висок БВП", каза още Василев.

Относно приложението "Сигма" министърът заяви, че системата е в първата си версия, като показва къде са отивали финансовите ресурси на България през последната година. При следващата версия ще има контрол върху обществените поръчки, напомни той.