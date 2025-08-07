Прокуратурата търси помощ от Израел по делото за смъртта на кап. Маринов

Община Ямбол Кап. Марин Маринов бе убит на 19 март 2025 г., когато две сгради на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа.

В Софийската градска прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка със смъртта в Газа на капитан Марин Маринов, служител на ООН. Това съобщи БТА, като цитира държавното обвинение.

Производството е образувано на 19 май по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита. От прокуратурата потвърдиха, че по случая работи Националната следствена служба. Разследването е поверено на Ясен Тодоров.

Минчо Спасов, който е адвокат на дъщерята на загиналия, потвърди пред "Сега", че се води такова разследване и че предстои да бъдат изпратени молби за правна помощ до Израел и Франция, чийто гражданин също е пострадал при удара. По информация на Спасов във Франция също се води разследване и молбата за правна помощ ще е местните власти да дадат информация какво са установили. Целта на молбата до Израел пък ще е да бъде открито името на командира на танка, от който е изстрелян смъртоносният снаряд, посочи Спасов. Той цитира експертизата на ООН, според която българинът е убит от "умен" снаряд, а не от безразборна стрелба. За тези снаряди може да се заложи не само посоката, но и дистанцията. Това говори за умисъл, смята адвокатът. Ако съдебната система на Израел не съдейства, защитата ще търси помощ и от Министерството на външните работи.

Израелската армия обяви през април, че според първоначалните данни от разследването израелски танков снаряд е убил Маринов. "Данните сочат, че смъртта на служителя на ООН е причинeна от танков огън на израелската армия, която е оперирала в района. Сградата е поразена след оценка, че има вражеско присъствие и не е идентифицирана от израелската армия като сграда на ООН", се посочва в становище на израелската армия. Дотогава ЦАХАЛ отричаше да е отговорна за удара в Дейр ал Балах на 19 март.

Че Маринов е убит от израелски снаряд съобщи още в края на март ООН, която проведе собствено разследване за случая. Месец по-късно "Вашингтон пост" публикува разследване, което стигна до същото заключение.

"България ще настоява за справедливи компенсации за близките на загиналия в Ивицата Газа български гражданин Марин Маринов". Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в изявление във връзка с официално оповестената от израелска страна информация. Първият ни дипломат съобщи също, че българската страна е получила от Израел официални извинения по повод кончината на българския гражданин.

Българският външен министър отказваше да вземе отношение по случая, докато не стане ясно кой е извършителят. Като първоначално дори твърдеше, че няма данни за израелска танкова атака в Газа.