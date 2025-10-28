Прокуратурата разследва криене на ВИП табели за коли в столичния КАТ

В София може да бъдат забелязани много луксозни коли с повтарящи се четири, че и повече цифри в регистрационните табели.

Прокуратурата разследва криене на ВИП табели с повтарящи се цифри за автомобили в столичния КАТ. Това се разбира от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на въпрос на депутата от МЕЧ Николай Радулов. Народният представител разказва в питането си, че още през пролетта на 2024 г. бил получен първият вътрешен сигнал, че в сектор "Пътна полиция"-София се укриват регистрационни табели с четири повтарящи се цифри - 1111, 2222 до 9999, които по закон трябва да бъдат разпределяни чрез официален жребий.

Табелите се резервирали и разпределяли за влиятелни бизнесмени и депутати, които ги получавали срещу услуги, пише Радулов и добавя, че така бюджетът загубил 60 000 лв. от държавни такси, както и че през 2025 г. случаят се разраснал, като укритите табели вече били над 40.

Народният представител пита Митов кога ще направи вътрешна проверка и кога ще публикува номерата на укритите табели, както и да каже как точно са разпределени те.

"Услугата за предоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор се предлага срещу заплащане на държавна такса, съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират от Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси", отговаря вътрешният министър.

"След извършена проверка относно корупционни прояви на служители от отдел "Пътна полиция" на Столична дирекция на вътрешните работи е образувано досъдебно производство от Софийска градска прокуратура, работата по което продължава", добавя Митов.