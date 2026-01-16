Прокуратурата повдигна обвинение на сина на Бобоков за наркотици

Прокуратурата повдигна обвинение на 19-годишният син на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, за държане на наркотици.

Окръжна прокуратура-Смолян привлече като обвиняем Бобоков-младши "за това, че на 15.01.2026 г. в курортен комплекс „Пампорово“, обл. Смолян, в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама", обяви официално държавното обвинение.

На 15 януари 2026 г. в курортен комплекс „Пампорово“, обл. Смолян, полицейски служители спрели за рутинна проверка лек автомобил, в който пътувал Бобоков. При извършването й те забелязали, че на задната седалка на превозното средство и пред нея имало полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. На място е пристигнал разследващ полицай. При извършен полеви наркотест тревистата маса е реагирала на марихуана с общо бруто тегло 384,46 грама. Според събраните до момента доказателства наркотичното вещество е държано от Бобоков цел разпространение, твърди прокуратурата.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Окръжна прокуратура-Смолян ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Часове по-рано за ареста на Божидар Бобоков потвърдиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян ст. комисар Цветан Цанков.

На 15 януари в РУ-Чепеларе е образувано бързо производство срещу 19-годишен мъж от София за притежание на канабис, съобщи Цанков, цитиран от Фокус. "При извършената проверка в автомобила му "Киа спортидж“, негова собственост, паркиран пред хотелски комплекс в Пампорово е установено, че държи в различни по вид опаковки суха зелена тревна маса с общо тегло 384,46 грама, реагираща на канабис. Мъжът е задържан аз срок от 24 часа по Закона за МВР“, поясни ст. комисар Цанков.

Интересно е да се отбележи, че при първите съобщения в БНТ и Би Ти Ви бе обявено, че Бобоков е бил спрян на пътя от Пътна полиция, защото се движело в нарушение на пътните правила. По време на брифинга вече се твърдеше, че автомобилът е проверен, докато е паркиран на паркинг. В съобщението отново става дума за рутинна проверка.



В хода на брифинга, окръжният прокурор на Смолян Недко Симов обяви, че са извършени първоначални действия по претърсване на автомобила, като са иззети наркотичните вещества, които са били на видно място – задната седалка на колата. "Полевия наркотест показва, че това е марихуана. Очакваме бързо да се изготви експертизата, за да сме категорични. Разпитани са свидетели по делото. Към момента се предявява постановлението за привличането на обвиняемия. Предстои да се прецени каква мярка за неотклонение да се вземе спрямо него. Ще се вземе предвид и факта, че той има и мярка "подписка“ заради участие в безредиците при протестите в столицата през декември“, поясни окръжният прокурор на Смолян. Симов обяви, че ставало дума за "стряскащо голямо количество за региона".

Той отбеляза, че мъжът е съдействал за разкриване на обективната истина на този етап. "Предстои да се види какво ще е поведението му – какъв е произходът на канабиса и какви са били намеренията да се посети Пампорово с голямо количество канабис и дали те са били с цел разпространение“, посочи Симов, като допълни, че заедно с приятеля му, с който са били в автомобила, не са имали намерение да пренощуват в курорта, а да се приберат обратно към София. Шофьор на колата бил друг 19-годишен младеж, който имал българско гражданство и гражданство на ОАЕ. Той бил помолен от Бобоков да управлява автомобила.

Това е вторият арест на Бобоков-младши в рамките на няколко седмици. Той бе задържан и при протестите срещу правителството в началото на декември. Тогава полицията заяви, че той е палил кофи за боклук. Баща му отговори, че младежът е бил задържан без доказателства и заяви, че е просто заложник.