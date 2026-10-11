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Получени са имейли със заплахи за Иван Демерджиев

Това обяви шефът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП по повод стотиците писма със заплахи за атентати

Днес, 09:50
Старши комисар Владимир Димитров
Нова тв
Старши комисар Владимир Димитров

Получени са имейли със заплахи към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Това обяви старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" ГДБОП, в ефира на "Нова тв" по повод вълната от имейли за предстоящи атентати, разпратени до училища, детски градини, летища и др.

"Към момента не можем да конкретизираме дали зад тези имейли стои един човек. Например в петък, в последното съобщение, което беше разпратено до стотици български институции, беше споменато името на министъра на вътрешните работи [Демерджиев]. Та и той е получил заплаха, в същия контекст - че ще бъде наранен", заяви Димитров.

Запитан дали заплахата потвърждава думите на Демерджиев в парламента, че тези атаки зачестяват когато той започва да вади данни за полетите на Делян Пеевски, шефът на "Киберпрестъпност" не заяви

"Не мога да коментирам дали това се прави, за да бъде компроментиран вътрешният министър. Но предвид това, че само ден и половина назад във времето беше споменато неговото име, може и да има подобно нещо. В контекста на предстоящите избори тези имейли може да имат изключително неблагоприятно влияние, но въпреки това ние предприемаме действия с нашите международни партньри, използваме и частна инфраструктура и си сътрудничим с международни ИТ компании."

Владимир Димитров призова при получаване на подобни имейли ръководителите на съответните учреждения да четат внимателно текста - дали става въпрос за обща заплаха, или конкретно за учреждението. След това да уведомят полицията и чак тогава евентуално да извеждат хората извън сградата. 

"Работим по няколко версии. Тези имейли се ипращат от компрометирани имейли - хакнати, и са на практика от целия свят. Използват се и методи за анонимизирани, но сме във взаимодействие с нашите партньори - каза още Димитров. - Дали поръчителят е от България не може да се каже, но работим и по тази версия. Определено е индикатор това, че атаката е насочена към вътрешния министърно и към държавата, като цяло, и към институциите."

Според шефа на "Киберпрестъпност" засега няма тенденции за атакуване на институции, които имат връзка с изборния процес.

"Надяваме се и да няма. Въпреки това сме се подготвили, изготвени са планове, в които участват не само МВР, но и ДАНС и другите разузнавателни агенции. Така че около изборите ще дежурим", каза Димитров.

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