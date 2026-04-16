Половината население на България вече е на 50+

45,7% от населението на България е на 50 и повече години и делът на тази възрастова група продължава да се увеличава, като до броени години ще надхвърли 50%. Този "сребърен" капитал е огромер резерв на пазара на труда. Днес експерти обсъждаха как той да бъде използван по-адекватно на втори кариерен форум "Отвъд възрастта: Силата на таланта", организиран от Young Talents 50+ в партньорство с "Инвест София" и Агенцията по заетостта.

Хората над 50 години както в развитите, така и в развиващите се икономики днес са по-здрави, по-продуктивни и с по-висока включеност на пазара на труда, отколкото преди, според доклад на Международния валутен фонд от лятото на миналата година. У нас възрастните остават подценен ресурс, макар че в последните години има редица специални програми за запазването им по-дълго на пазара на труда, а и заетостта сред тях е висока. На практика хората между 55 и 64 г. имат най-ниската безработица - към момента 71% от тях са в заетост, каза на форума зам.-министърът на социалната политика Наталия Ефремова.

"Поколението Х е най-прагматичното и адаптивно поколение, което е преминало през различни икономически, социални и технологични революции, както и през военни и пандемични кризи. Мит е, че то не възприема новостите", коментира Наталия Ефремова. Тя цитира проучване на Българската стопанска камара, според което 80% от хората на възраст над 50 с удоволствие използват новите технологии и в работата, и в свободното си време. Отношението към новите технологии се мултиплицира и в сферата на обучението, като поколението Х предпочита онлайн обученията, тъй като не го откъсват от работния процес.

Статистиката показва, че "сребърният" капитал е едно от най-рационалните решения за демографските проблеми на нашата икономика. Хората на възраст 50+ са близо 3 млн. по последни данни на НСИ, които са към края на 2024 г. Всяка година бизнесът заявява нужда от четвърт милион допълнителни служители. Вносът на чуждестранни работници много трудно може да запълни този дефицит, тъй като при най-оптимистичен вариант успяваме да осигурим около 50 000 души в активния сезон, и то обикновено за неквалифицирани работни места. Трудно се активират и младите, които са извън работната сила и нито учат, нито работят.

По-възрастните служители до вчера се възприемаха като проблемни – с по-ниска продуктивност, по-високи изисквания, трудно адаптиращи се към нови технологии. Днес обаче се изтъкват техните предимства – стабилност и експертност, бърза адаптация при подходящ подход, висока възвръщаемост. Изследвания показват, че тези служители имат до 40% по-малка склонност към напускане, изискват по-ниски разходи за подбор и обучение, допускат по-малко грешки, по-лоялни са. Опитът на бизнеса също дава повод за оптимизъм – менторството дава до 15% увеличение на продуктивността, при гъвкава заетост отсъствията намаляват с до 20%, а вътрешното обучение спестява до 30% от разходите за подготовка на новите служители.

На форума социалното министерство представи редица мерки за заетост на по-възрастните. Стимулите за работодателите, които наемат безработни хора над 55-годишна възраст, включват разходи за труд, обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, възнаграждения за ментор, който подпомага по-възрастните служители да се адаптират в работния процес. Данните на Агенцията по заетостта показват, че през 2025 г. по различни европейски и национални мерки близо 33 800 безработни над 55 г. са започнали работа. От тях близо 29 000 са в реалната икономика, а 5150 безработни са на субсидирани работни места.