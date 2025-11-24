Медия без
Полицията разследва двойно убийство и самоубийство край Пловдив

По предварителни данни бивш военен е застрелял съпругата и внука си

24 Ноем. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Полицията разследва двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта. За него съобщава пред NOVA и Би Ти Ви кметът Веска Мирчева.

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.

Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.

От полицията и прокуратурата засега не дават подробности, независимо че са минали вече повече от два дни от трагедията.

Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна, разказва Агенция "Фокус", пред която също е говорила кметицата на селото. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 ч. през нощта. 

Хора от селото описват момчето като добро и неконфликтно. Работил като охрана в съседно село и не употребявал наркотици. 

Младият мъж е и първата жертва. Той е спял, когато възрастният мъж го  прострелял. Не е имало скандал между тях. Съседите не са чули изстрелите от оръжието, твърди кметът. 

Бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото военно поделение, а след това се е занимавал с животновъдство.

Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред. 

Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа. 

Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа. 

След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си, разказа още Мирчева.

