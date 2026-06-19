Полицията извършва обиски и арести в Пловдивския университет

Мащабна акция на сектор „Икономическа полиция“ се провежда в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговия филиал в Смолян, съобщава "Под тепето". Разследващите са извършили претърсвания и изземване на документация, свързана с обществени поръчки, потвърдиха от полицията

По случая е образувано досъдебно производство за икономически престъпления под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. При съвместната операция на полицейските дирекции в Пловдив и Смолян са претърсени три адреса, а двама души са задържани.

От МВР съобщиха, че в рамките на деня ще бъде предоставена повече информация за хода на разследването.

По време на акцията проверки са извършени както в Ректората на университета в Пловдив, така и във филиала в Смолян, където местната полиция е оказвала съдействие на екипите от Пловдив.

По неофициална информация, проверката е свързана с изпълнението на мащабни европейски проекти и обществени поръчки, включително научноизследователската програма „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост. До момента обаче прокуратурата и МВР не са потвърдили предмета на разследването.

По-късно Пловдивският университет излезе с официална позиция по случая, в която твърди, че няма никаква информация от прокуратурата и МВР.

"Към настоящия момент Пловдивският университет не разполага с официална информация от страна на Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения. С оглед на това и водени от уважение към институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност, ръководството не може да коментира тиражираните в медиите твърдения и неофициални хипотези", се посочва в позицията на ПУ.

Пловдивският университет оказва и ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи. Ние сме осигурили необходимия достъп и прозрачност, за да подпомогнем безпрепятственото протичане на проверките и разкриването на обективната истина, твърдят още от висшето учебно заведение.

"В своята дългогодишна академична и проектна дейност Пловдивският университет винаги е спазвал стриктно националното и европейското законодателство, както и всички приложими правила за прозрачно, законосъобразно и целесъобразно изразходване на публични средства. Управлението на научноизследователските програми в университета е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити", пишат още от университета.

Позиция написаха и от смолянския филиал на университета, откъдето отричат да е имала каквато и да е акция. "Категорично заявяваме, че при нас не е извършвана никаква проверка по този случай и не желаем името ни да се опетнява, още повече по време на активна кандидатстудентска кампания, нито пък да се използва снимка на сградата ни. Коректността и фактологичната достоверност изискват да се направи проверка за кои структури на Пловдивския университет става дума (в Смолян има още една такава). Надявам се в бъдещи публикации по случая името на Филиал - Смолян на ПУ да не бъде замесвано", посочват оттам.