Петрич обяви бедствено положение заради марокански скакалци

Засегнатите площи са 1500 дка в землищата на две села в общината

30 Май 2026
Третирането срещу напастта ще бъде извършено от служители на кметството, като при добри метеорологични условия то трябва да започне в началото на следващата седмица. Карантинният срок е 7 дни.

Частично бедствено положение обяви Община Петрич със заповед на кмета Димитър Бръчков. Причината е нашествие на марокански скакалци.

Засегнатите площи са 1500 декара в землищата на две петрички села: 1200 дка в Генерал Тодоров и 300 дка в Марикостиново.

От общината съобщиха, че очакват да получат необходимия препарат за обработка на площите. Третирането ще бъде извършено от служители на кметството, като при добри метеорологични условия то трябва да започне в началото на следващата седмица. Карантинният срок е 7 дни.

"Уведомяват се собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да имат предвид, че предстои обработка с препарат срещу марокански скакалци. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата", предупредиха от Община Петрич.

