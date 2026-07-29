Патриархът светкавично наказа разкритикувалия го архимандрит

Патриарх Даниил се обиди на искащия му оставката архимандрит Никанор, светкавично го наказа и веднага му образува църковно-наказателно дело. Това става ясно от официално изявление на Софийската света митрополия, публикувано на сайта на Светия синод на Българската православна църква.

"Софийската света митрополия съобщава, че със заповед № 134 от 28 юли 2026 г., на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, за държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата, на основание Устава на БПЦ – БП, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен „АРГОС“ – пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 г.", се посочва в изявлението.

Само ден по-рано архимандрит Никанор призова към българския патриарх Даниил да напусне поста си. В изключително остро изявление, публикувано в личния му профил във "Фейсбук", той отправи тежки обвинения и критики към главата на православната ни църква. В откритото си писмо Никанор нарича патриарха със светското му име - Атанас Трендафилов.

Архимандритът, който е един от най-отявлените критици на патриарха още от първия ден след избирането му през лятото на 2024 г., обвинява директно Даниил във връзки с Кремъл. "Напомням на патриарх Даниил, че църковната дисциплина се основава не на принуждение, а на обич и на духовен авторитет. Поради тази причина аз няма как по съвест да бъда негов клирик, нито да проявявам и най-малкото "послушание" спрямо него", написа още Никанор и добавя: "Днес в ръцете на Атанас Трендафилов - “патриарх Даниил”, Църквата отново е враг на своя народ и работи против интересите на тези, които я издържат материално, бидейки пленена и заробена, вкарана в демоничните кремълски коловози".

Думите на Никанор бяха последвани от светкавично наказание, и то от самия патриарх. От изявлението на Софийската митрополия се разбира, че "след направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание".

Заповедта за наказанието пък се публикувала "за сведение на църковното изпълнение и обществеността".

Митрополията съобщава и че на основание Устава на БПЦ – БП и Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища на БПЦ, срещу архим. Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано и Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.

Само минути след наказанието, Никанор отговори през страницата си във "Фейсбук" с позиция, озаглавена: Приемаш украински деца за две седмици - получаваш 15-дневен аргос".

"Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние, монасите, сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, което по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината!", пише Никанор.

"Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът НИ ще е минал и ще идем да се причастим!", добавя той.