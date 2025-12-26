Медия без
Патриарх Даниил връчи орден на Вселенския патриарх Вартоломей

Днес, 00:07
Българска Патриаршия

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски” І-ва степен на Вселенския патриарх Вартоломей. Орденът бе връчен на Вселенския патриарх за признателност и заслуги към Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ - БП). 

Българският патриарх Даниил връчи ордена на Вселенския патриарх Вартоломей, след като бе официално посрещнат от него и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия в Тронната зала на патриаршията.

Патриарх Даниил е на своето първо мирно посещение до Вселенската патриаршия в истанбулския квартал „Фенер", по покана на Вселенския патриарх Вартоломей.

По-рано българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи благодарствен молебен в патриаршеския храм „Св. Георги Победоносец". Патриарх Даниил и придружаващата го църковна делегация бяха посрещнати на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.

патриарх Даниил, патриарх Вартоломей

