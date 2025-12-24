Патриархът отправи Рождественско послание: Бог стана човек!

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер в катедралата "Св. Александър Невски". Празничната литургия е в съслужение с епископи, дякони, архимандрити и свещенослужители от Българската православна църква.

"Бог дойде и ни намери – нас, изгубилите се в бездната на неверието и суетата, отчаянието, немощта, враждата, гибелта! Бог стана човек и изцери човека. Той ни показа кои сме – Христови люде, Божии чеда, небесени човеци! Той ни показа и пътя, който единствен води към Него, за да бъдем Негови чеда – пътя на смирената, искрена и жертвоготовна любов: "Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго", каза той в разпространеното си по-рано Рождественско послание.

"В дните на безпокойство и несигурност, вражди, войни и разединение, в които живеем, нека винаги се стремим в лицето на нашите братя и сестри да откриваме Христовия образ, защото Христос Бог е с нас! Да ги обичаме с Христова любов, защото Той ни даде такъв пример. Да им прощаваме, както Христос прощава нашите безбройни прегрешения. Да проявяваме милосърдие, както Той проявява безкрайната Си щедрост спрямо нас. Да придобиваме мирен Христов дух за наше спасение и да послужим така за спасението на мнозина!

Нека Господ да благослови Новата 2026 година от Раждането Му по плът със Своята благост, да даде помирение на враждуващите, изцеление на страдащите, добра воля между човеците! По примера и молитвите на светиите, които празнуваме във всеки един ден на годината, Господ да пази нашия ум и сърце насочени към Него, за да имаме Неговото благословение във всичките ни дела! Да бъдем носители, свидетели и разпространители на Христовия мир!"

Даниил пожела на вярващите мирна, здрава и спасителна Нова 2026 година.

Бъдни вечер е един от най-светлите християнски празници, който се чества семейно от всички християни. Семейството се събира в очакване на раждането на Божия син - Иисус Христос. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството.

Утре патриарх Даниил ще отпътува на своето първо мирно посещение след избора и интронизацията си от БПЦ. Той ще посети Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. На 26 декември – Събор на Пресвета Богородица – Даниил ще съслужи с Вартоломей в храма на Вселенската патриаршия "Св. Георги" – Фенер, а на 27 декември ще отслужи литургия по повод храмовия празник на българската църква "Св. Стефан" на Златния рог, известна още като "Желязната църква".

По-рано днес коледните празненства в Светите земи започнаха тази сутрин с традиционната процесия, която потегли от Йерусалим към Витлеем, предаде ДПА. Колоната бе водена от Латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала. Той ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос.

Заради войната в ивицата Газа Рождество Христово бе отбелязвано скромно, без много посетители и в мрачна обстановка във Витлеем, на окупирания Западен бряг, през последните две години. След примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври, пред църквата "Рождество Христово" в родния град на Исус Христос обаче бе поставена голяма коледна елха, отбелязва ДПА.

Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят мястото за Коледа, след рязък спад в броя на посетителите заради сраженията в Газа. Иначе християните са малцинство в еврейската държава и в палестинските територии.