Архимандрит Никанор: Време е т. нар. "патриарх Даниил" да си ходи!

Фейсбук Колажът на архимандрит Никанор и патриарх Даниил, с който игуменът на Гигинския манастир илюстрира изявлението си във "Фейсбук".

Игуменът на Гигинския манастир "Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян" - архимандрит Никанор, призова българския патриарх Даниил да напусне поста си. В изключително остро изявление, публикувано в личния му профил във "Фейсбук", той отправи тежки обвинения и критики към главата на православната ни църква.

В откритото си писмо Никанор нарича патриарха със светското му име - Атанас Трендафилов. И категорично отказва лична среща с Даниил:

"Вчера, на 27 юли по телефона ми се обади викарният епископ на Софийска Митрополия, за да ми каже, че патриарх Даниил ме бил викал да се явя днес в 14:00 ч. в Митрополията. В тази връзка, с настоящото уведомявам патриарх Даниил, че нито днес в 14:00 ч., нито когато и да било друг път, ще се явя в сградата на ул. ”Калоян” 7 в София, докато той я обитава. Бог да съкрати тези дни!"

Никанор твърди, че вече 18 месеца молбата му за напускане на Българската православна църква остава без отговор.

"Още при избирането му за патриарх понечих да се махна от БПЦ, тъй като счетох - и считам - това за особено мерзостно престъпление спрямо православната вяра и спрямо българския народ. Ще видите, че с времето всички ще се съгласите с мен. Явих се на разговор с него, но той ме задържа с лъжливи обещания, че сме щели да работим с него за доброто на БПЦ. И почти веднага започна подмолна административна война срещу мен и срещу братството на Църногорския манастир. Преди година и половина, както се полага по Устав, аз се оттеглих от игуменството на манастира, за да мога да получа отпусно от БПЦ и да се потрудя другаде на Божията нива. Патриарх Даниил презря волята на манастирското братство и не спази Устава на БПЦ. Оттогава и ние го презряхме", пише той.

Архимандритът, който е един от най-отявлените критици на патриарха още от първия ден след избирането му през лятото на 2024 г., обвинява директно Даниил във връзки с Кремъл. И намеква за тъмни петна от миналото му.

"Напомням на патриарх Даниил, че църковната дисциплина се основава не на принуждение, а на обич и на духовен авторитет. Поради тази причина аз няма как по съвест да бъда негов клирик, нито да проявявам и най-малкото "послушание" спрямо него, тъй като:

- същият не е доказал безспорно, както изискват каноните, че няма отношение към убийството на свещеник Стефан Камберов преди 24 години. Аз не мога да правя послушание към набеден в съучастие в убийство;

- същият многократно оправдава престъпното руско нападение над Украйна, досега не е проявил и капка състрадание на дело към страдащия украински народ и неговите деца. След като през есента приехме група украински деца в манастира бях извикан в митрополията и ме наказаха с “аргос”. Вчера изпратихме втора група деца и - отново ме викат в митрополията. Случайност? Не мисля. Аз нямам дял с тези хора;

- същият обеща, но отказа да се срещне с младеж, който искаше лично да му свидетелства за възможни педофилски попълзновения в манастир под негово ръководство. Аз не мога по съвест да имам послушание към епископи, които отказват да разследват докрай подобни сигнали."

Впоследствие игуменът на Гигинския манастир в прав текст заявява, че няма да се подчинява на патриарха.

"Считам, че нормално мислещ, психически и морално здрав човек, не може да служи едновременно на Христос и под омофора на патриарх Даниил. Поради това от година и половина чакам отпусно писмо. Вместо това Атанас Трендафилов, играещ го “патриарх”, си е внушил, че има някаква власт над мен. Е, с настоящото му заявявам, че няма никаква!"

А в заключение архимандрит Никанор призовава главата на православната ни църква да освободи поста:

"Днес в ръцете на Атанас Трендафилов - “патриарх Даниил”, Църквата отново е враг на своя народ и работи против интересите на тези, които я издържат материално, бидейки пленена и заробена, вкарана в демоничните кремълски коловози. Отново сме призвани към църковно-народна борба, ако искаме да имаме истински православна и истински народна църква, за каквато се бореха нашите възрожденски будители, а не жалко подобие на църква - лакей на руския империализъм! Време е т. нар. “патриарх Даниил” да си ходи!"