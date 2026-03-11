На първо четене на днешното пленарно заседание парламентът подхваща закона за лобизма. Той е внесен от ГЕРБ начело с бившия правосъден министър Георги Герогиев.

За отбелязване е, че приемането на закона е едно от условията на Европейската комисия за ново плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 440 млн. евро. Ето защо според вносителите той трябва да бъде приет преди 19 април, когато са поредните предсрочни парламентарни избори.

Законопроектът за прозрачност и почтеност в управлението, както е оригиналното му име, предвижда публичен регистър и календар на срещите, така че да е видимо кой с кого и по каква тема общува в институциите. В мотивите се посочва, че лобирането пред публичните власти е "позволена и полезна дейност", стига да се извършва по "прозрачен и почтен начин". В проекта са предвидени и наказания, ако някой извършва лобистка дейност, но без да е записан в регистъра – от 1000 до 2500 евро за физическо лице и от 2500 до 7500 евро за юридическо лице. Сумата става двойна при повторно нарушение.

Неправителствени и браншови организации побързаха да изразят критики към законопроекта. Те предлагат да отпадне задължението за регистрация, изискването за годишен доклад и текстовете относно декларирането на информация. Според тях трябва по-ясно да се определи обхватът на закона, да се направи разграничаване между гражданско участие и лобизъм в частен или корпоративен интерес, да се уточнят лицата, спрямо които се прилагат мерките за предоставяне на злоупотреба с влияние, както и да се обсъди поддържането на регистъра и изключенията от задължителното вписване в него. От Българския хелзинкски комитет и от Българския институт за правни инициативи се обединиха около мнението, че предложението е "скандално лошо", както и че никъде в ПВУ не е посочено, че трябва да има отделен закон за лобизма. От ОИСР също не го изискват.

Пътят на законопроекта към пленарната зала започна с фалстарт. Миналата седмица той бе отхвърлен на първо четене в парламентарната правна комисия. В подкрепа на промените гласуваха шестима народни представители, петима се въздържаха, а един гласува против. Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която гласува "взъдържал се", изтъкна, че има разнопосочни мнения по представения законопроект и че НПО-секторът е разделен по отношение промените. От БСП подкрепиха закона въпреки изразените резерви. От соцпартията обясниха, че ще гласуват "за", защото от приемането му зависят парите по ПВУ.