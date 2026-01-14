В парламента пак започва битка за Изборния кодекс

Илияна Димитрова Въпросът с какви машини да се гласува изглежда ще бъде централен при промените в Изборния кодекс.

По-малко от 3 месеца преди провеждането на предсрочните парламентарни избори (засега изглежда, че ще се проведат в края на март - бел.ред.) политиците ще разбъркат правилата, по които ще се проведе вотът. Този следобед ще заседава парламентарната правна комисия, на която ще бъдат разгледани два законопроекта с поправки в Изборния кодекс - един на първо четене, внесен от ПП-ДБ, и един на второ четене, който цяла година отлежава в комисията. Пренаписването на кодекса сега, толкова близо до изборите е меко казано безотговорно и опасно.

Законопроектът на ПП-ДБ , внесен декември м.г., в общи линии връща машините като основен метод на гласуване. Предвижда се устройствата да отпечатват протокол с резултатите от вота, а също и разписки за всеки подаден глас, които да се преброяват след края на изборния ден. Същото наскоро поиска и президентът Румен Радев. Това връща старите правила, отменени през 2022 г., когато ГЕРБ, ДПС и БСП въведоха два вида хартиени бюлетини - едната се разпечатва от машината, а другата е класическата бюлетина, попълвана на ръка.

По-сложно стоят нещата с другия законопроект, който е на второ четене. Той обединява предложения на ПП, ДБ, "Възраждане", ИТН и БСП. Докладът по него, който днес трябва да разгледа правната комисия, наброява 123 страници, като в него се съдържат много разнообразни предложения.

Какви са основните предложения за промени в Изборния кодекс?

- да се създадат преброителни комисии, отделно от секционните комисии, в които да се извършва броенето на гласовете – подкрепено ПП-ДБ, ИТН, БСП;

- да се окрупнят избирателните секции - една секция да включва до 2000 избиратели, вместо по 1000, както е сега – вносител ИТН;

- избирателните списъци да се съставят на базата на гласувалите на последните избори, като останалите подават заявления, ако искат да бъдат включени (форма на активна регистрация – бел.ред.) - вносител БСП, като срокът, който се дава на ЦИК за това е един месец, плюс още един месец на общинските администрации;

- да се въведат устройства за сканиране на личните документи на избирателите, като данните се подават в електронен списък на гласоподавателите - вносител ПП-ДБ, като срокът за закупуване на машините е една година;

- да се въведе нов метод на гласуване – чрез устройства за сканиране на хартиени бюлетини – вносители ПП-ДБ, ИТН, като се предвидени различни срокове за придобиването им - според обединението това трябва да стане до 1 година от обнародването на закона, а според партията на Слави Трифонов - само за три месеца;

- да се върне гласуването изцяло с машини, като се отпечатва машинен протокол с резултатите и се броят контролните разписки, пуснати от устройствата за всеки подаден глас - вносители ПП-ДБ, "Възраждане";

- да се ограничат избирателните секции в чужбина, като в страните извън ЕС се образуват до 20 избирателни секции – вносител "Възраждане";

- да се разшири съставът на ЦИК – от 15 на 25 членове, като се изберат нови комисари, като всяка парламентарна формация излъчи представители, пропорционално на резултатите си от последните избори – вносител "Възраждане", като това стане в срок от 30 дни след влизането в сила на закона.

Толкова различни предложения лесно могат да доведат до хаос и объркване.

ГЕРБ-СДС считат, че промени два месеца преди вота са неуместни. Нямат обаче нищо против да свикат правната комисия, която да направи такива промени.

Интересна е смяната на позицията на ПП. Въпреки че преди година внесоха промени, с които искаха въвеждането на скенери, сега от ПП обявиха, че това ще е "опраскване" и подмяна на вота и затова искат да се гласува само със старите машини. Поради това днес свикват протест от 18 часа на площад "Независимост" в столицата. Мотото е: "Няма да освините и тези избори. 100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината".

Какво иска ДПС, още не е ясно. В миналото партията подкрепяше въвеждането на скенери. Това беше преди ръководството да премине в ръцете на Делян Пеевски.