Отвориха Кресненското дефиле след инцидент с валяк

Движението през Кресненското дефиле по главен път Е-79 вече е отворено за движение. Пътят към Гърция бе затворен около 10,30 ч., след като валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили, а в него се удари джип. Водачът на колата е с леки наранявания и бе откаран за преглед в болница. Автомобилният трафик се пренасочваше досега през прохода „Предел“, като се беше образувала опашка от около 5 километра на автомагистрала „Струма“ преди пътен възел Симитли.

Пътуващите за Гърция се пренасочваха през деня и през граничен пункт „Илинден - Ексохи“ край Гоце Делчев.

В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“. Забраната ще бъде в сила от 16.00 до 23.00 часа.

Инцидентът с валяка е станал между Кривия тунел и гр. Кресна.