Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отвориха Кресненското дефиле след инцидент с валяк

26 Юни 2026

Движението през Кресненското дефиле по главен път Е-79 вече е отворено за движение. Пътят към Гърция бе затворен около 10,30 ч., след като валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили, а в него се удари джип. Водачът на колата е с леки наранявания и бе откаран за преглед в болница. Автомобилният трафик се пренасочваше досега през прохода „Предел“, като се беше образувала опашка от около 5 километра на автомагистрала „Струма“ преди пътен възел Симитли.

Пътуващите за Гърция се пренасочваха през деня и през граничен пункт „Илинден - Ексохи“ край Гоце Делчев.

В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“. Забраната ще бъде в сила от 16.00 до 23.00 часа.

Инцидентът с валяка е станал между Кривия тунел и гр. Кресна. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кресненското дефиле

Още новини по темата

Войната за магистрала "Струма" през Кресна най-сетне приключи
11 Юни 2025

Пожарът в Кресненското дефиле е потушен
03 Авг. 2024

МОСВ отказа нова екооценка на „Струма“ през Кресненското дефиле
13 Юни 2024

"Кресненската магистрала" се отлага за идното десетилетие
28 Март 2024

ЕК разреши строителството на АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле
01 Март 2024

Катастрофа затвори пътя за Гърция
18 Февр. 2024

Десетки колчета в Кресненското дефиле са унищожени
24 Юли 2023

На пътища убийци ще се сложат колчета като при Кресна
15 Юли 2023

ПП-ДБ занитиха министър Шишков с осем неудобни въпроса за "Струма"
17 Май 2023

Служебното правителство сключи тайно договорите за АМ "Струма"
13 Май 2023

Мостове в Кресненското дефиле се оказаха опасни
26 Март 2023

АПИ гласи незаконно строителство на "Струма" през Кресненското дефиле

14 Март 2023

НСО наказа двама свои за избутването на коли в Кресненското дефиле
04 Окт. 2022

НСО призна, че нейна кола е избутвала други в Кресненското дефиле
14 Септ. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса