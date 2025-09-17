Отводи белязаха и делото за марихуана срещу прокурорски син

Илияна Кирилова Съдиите в Средец не искат да се занимават с казуса с прокурорския син, обвинен за марихуана, тъй като били в близки приятелски и колегиални отношения с майка му - апелативен прокурор от Бургас.

Заради отвод на всички съдии от Районния съд в Средец Върховният касационен съд нареди 4 производства, свързани с разследването, по което обвинение има синът на прокурорката от Бургас Валентина Маджарова, да се гледат от Районния съд във Варна.

Според сайта на съда в Средец, той се състои от двама магистрати - един председател и един редови съдия. От съобщението на Върховния касационен съд се разбира, че и двамата са си направили отвод от казусите, тъй като били "в близки приятелски и колегиални отношения с майката на Н. М., която е и прокурор в Апелативната прокуратура - Бургас".

Става дума за искания на прокуратурата за различни одобрения от съда. Първото е за одобрение на протокол за претърсване и изземване от 15 септември в къща и прилежащия двор и пристройки в с. Драка, община Средец, област Бургас, собственост на семейството на 31-годишния мъж. Вторият протокол, за който се търси одобрение, е за претърсване на имот на близки на прокурорския син. Третият протокол е за претърсване и изземване от къща в Средец, ползвана от Н. М. Четвъртият протокол е за за оглед на местопроизшествие - тревна площ до къща, обитавана от Н. М.

Днес във върховния съд е образувано и дело по искане за промяна на местната подсъдност по делото по искането на прокуратурата на Н.М. да бъде определена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Всички искания за одобрения на протоколи, както и искането за задържане са внесени в съда в Средец от Районната прокуратура във Варна, където все още изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов прехвърли разследването срещу прокурорския син.

Вчера на младия мъж бяха повдигнати две обвинения - за отглеждане на растения от рода на конопа и за държане на марихуана без надлежно разрешително. Във вчерашното съобщение на държавното обвинение вече не се говори за 50 кг наркотици, за които се разказваше предишния ден.

31-годишният Н.М. беше задържан в понеделник след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Неофициално източници от прокуратурата потвърдиха пред "Сега", че става дума за един от тримата синове на бившата шефка на спецпрокуратурата, а сега апелативен прокурор в Бургас, Валентина Маджарова.

В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса, обяснява прокуратурата.