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Опозицията определи като буламач данъчните закони на ПБ

От ПП и ДБ виждат дупки и вратички в забраната за реклама на хазарт

Днес, 06:10
Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова
БГНЕС
Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова

Опозицията определи пакета от данъчни закони на "Прогресивна България" като "каша от несвързани предложения". В сряда от ПБ изсипаха куп промени, които трябва да бъдат приети преди да бъде разгледан бюджетът за следващата година.

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова упрекна предложението за данък свръхпечалба, като заяви, че това е "санкция за онези, които работят". "На практика правителството казва, че ще санкционира всеки, който работи добре", каза Петкова. И допълни, че инвеститорите вече са си направили разчети на базата това, че данъците няма да се увеличават. "Бъдете сигурни, че когато ГЕРБ се върне във властта, а това ще стане, тези закони ще бъдат елиминирани", закани се бившият финансов министър.

Тя изтъкна като добри идеи данъчните облекчения за деца, както и предложението за забрана на рекламата на хазарт.

От "Демократична България" критикуваха, че управляващите нямат план за намаляване на бюджетния дефицит, и че мерките им за бързите кредити,  цените на горивата и данъците всъщност помпат инфлацията.

Относно промените за хазарта от ДБ видяха правилна посока, но с много пропуски, неясноти и "вратички". И отбелязаха, че сега хазартните босове не атакуват управляващите, а скачат срещу ограничения, предлагани от опозицията. "Не виждаме да променят дефиницията за реклама на хазарат, а това е пропуск", отбеляза  съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Според Асен Василев, председател на ПП и бивш финансов министър, , по-високият таван за регистрация по ДДС е смислена, но плаха мярка. "Ще предложим да се отиде на максималния праг на ДДС", заяви той и изтъкна, че не вижда проблем в налагането на данък "свръхпечалба".  

Василев коментира, че има "дупчици" в ограниченията за хазарта и забраните за хазартната реклама - има изключение за рекламата на хазарт за спортни съоръжения, а всяка една площадка с уреди за фитнес на открито може да се счита за спортно съоръжение. "Освен това дефиницията на търговска марка трябва да се разшири и да включва и марки, свързани или силно наподобяващи тези на хазартните оператори. Това също е незатворена дупчица", подчерта Василев.

Той добави още една забележка - свързването на игралите зали с НАП е на ниво зала, а не на ниво машина, което също оставя възможности за злоупотреби. 

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данъчни закони

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