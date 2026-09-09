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Няма да се връщат помощи при неизвинени отсъствия от училище

Най-сетне и бежанци под временна закрила ще имат право на детски

09 Септ. 2026Обновена
Наталия Ефремова
БГНЕС
Наталия Ефремова

Три промени в закона за семейните помощи минаха днес през кабинета. За тях се разбра изненадващо от брифинг на социалния министър Наталия Ефремова. Те отстраняват добре известни проблеми в закона - с несъразмерните наказания за отсъствие от училище и с неясните текстове за бежанците под временна закрила. Изненадата идва оттам, че това правителство не е публикувало за обществено обсъждане промени в семейните помощи до този момент.

Сега родителите трябва да връщат еднократните помощи за началото на учебната година, ако детето натрупа определен брой неизвинени отсъствия. Занапред тази санкция отпада и парите няма да се вземат, тъй като се полагат за цялата учебна година.

Значително се облекчават и наказанията при месечните семейни помощи. Сега при над пет неизвинени отсъствия те директно се спираха за цяла година. Има анализи, че това има обратен ефект, обясни министърът. Занапред помощите ще се спират само за един месец.

Не се очакваше точно от кабинета на Румен Радев, но той оправя и една огромна несправедливост към жените под временна закрила. Въпреки че този статут дава равни права на бежанците с тези на българските граждани, нашата Агенция за социално подпомагане отказваше да изплаща семейни помощи на украинците и ги принуждаваше да я съдят за отказа. Съдът има трайно установена практика да отсъжда в полза на хората. Сега в закона изрично се записва, че и хората, пребиваващи у нас със статут на временни закрили, ще имат право на семейно подпомагане.

Очаквайте подробности

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Ключови думи:

семейни помощи, временна закрила

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