EPA/BGNES

Кои са фигурите "зад кулисите", които съветват депутатите, често е въпрос с не по-малка тежест от имената на самите народни представители. Обикновено в качеството си на нещатни сътрудници достъп до парламента имат бивши народни представители или хора, които не са успели да се преборят за депутатско място след изборите. Имената им могат да бъдат намерени на сайта на Народното събрание.

Засега нито един депутат от партията на премиера Румен Радев "Прогресивна България" не е наел сътрудници. От доскорошното обединение на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" пък залагат на цяла плеяда представители от Gen Z. От ДПС само Искра Михайлова е наела нещатен сътрудник, от ГЕРБ разчитат на студентка и бивш депутат, а пък редиците на "Възраждане" подават ръка на неуспели кандидати за народни представители.

Всеки депутат има право на до трима сътрудници. Заплатите им е формират от разходите, които парламентът поема за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на депутатите или т.нар. "представителен бюджет". Тези пари са в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на депутатите, дават се на парламентарните групи, а членовете им са длъжни да отчитат разходите си на всеки три месеца. Всеки депутат сам решава какво възнаграждение да даде на сътрудниците си. Въпросите, по които могат да се наемат сътрудници, са много - от правни, през образователни, до помощници по административни въпроси, като често остава мистерия каква точно работа извършват съветниците, както и съгласно какви критерии се избират.

Председателят на ПП Асен Василев отново се доверява на дългогодишните си сътрудници Лидия Минчева и Жана Токова, на които е поверил комуникации и връзки с обществеността и бюджет и финанси. Като сътрудник по сигурността е вписан Лъчезар Ставрев, който бе арестуван по делото за т.нар. митническа организирана престъпна група.

Николай Денков е поверил комуникациите и връзките с обществеността на Найо Тицин, който е и пиар на парламентарната група на ПП. Политиките по образованието и младежта пък са поверени на бившия началник на кабинета на Денков Иван Модев.

Татяна Султанова-Сивева пък е възложила на Калоян Васев образователните, младежките политики и комуникацията. Според сайта на ПП Васев е на 19 години и е студент по право. Той е един от инициаторите на "Младежи за Промяната", които бяха изключително активни на протестите в края на миналата година.

Депутатът Богомил Петков също се доверява на представител на Gen Z. Това са 22-годишният Стефан Костадинов, който ще го съветва в областта на ИТ сигурността. Николай Томитов пък става нещатен сътрудник на Петков по икономическите въпроси.

Студентът по финанси Калоян Дървов е натоварен с тежката задача да съветва по бюджетни въпроси Венко Сабрутев. Правното острие на ПП Стою Стоев ще се съветва по законови теми с бившия депутат Александър Кьосев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е заложил на Кирил Кирилов да му помага по правни въпроси. Младият Геннадий Воробьов, който не успя да влезе в парламента, ще помага на Елисавета Белобрадова от ДаБГ с електронното управление, спорта, българите зад граница и образованието. Бившата сътрудничка на Белобрадова и понастоящем най-млад депутат Анна Бодакова все още не е вписала съветници. А пък Владислав Панев е ангажирал бившия депутат Васил Зашкев да му помага за регионална политика.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов ще работи с главния секретар на партията Емил Мачиков по въпросите на "общата организационна дейност".

В редиците на ГЕРБ Деница Сачева е наела студентката по право Лазара Причкапова, внучка на бившия кмет на Благоевград преди 1989 г. Лазар Причкапов, за сътрудник по социална политика. Съпартиецът на Сачева Александър Иванов е вписал бившия депутат Румен Стоилов като сътрудник по икономика.

От "Възраждане" също са подали ръка на неуспели депутати. Зам.-шефът на националистите Цончо Ганев е взел Георги Хрисимиров Иванов като нещатен сътрудник по икономика и Ивайло Чорбов за транспорт. Иванов и Чорбов бяха кандидати за народни представители. Колегата на Ганев Ивелин Първанов е вписал неуспелите кандидати Владимир Мильовски, Виолета Кърпачева и Златан Златанов като съветници по отбрана, икономика, спорт и демография, и право и отбрана.