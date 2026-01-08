Нови правила за проектирането разбуниха архитектите

Предложение за промяна в удостоверенията за проектантска правоспособност на архитектите, което ще освети кой върху какво работи, разбуни духовете в гилдията.

Законът за камарите на архитектите и инженерите от години изисква договорите за изработване на устройствени планове и за инвестиционно проектиране на обекти от I до IV категория да бъдат регистрирани в едномесечен срок от подписването им, но тази мярка не се изпълнява. За да я приложи на практика, Камарата на архитектите в България (КАБ) предлага в удостоверенията за проектанска правоспособност да се регистрира конкретният обект, по повод на който се налага прилагане на документа, както и данни за местоположението на обекта и за възложителя. Над 1000 архитекти са се подписали в петиция против промяната, но има и такива, които я приемат, защото тя ще освети порочни практики и ще защити авторството в проектирането.

Удостоверенията за проектантска правоспособност се издават ежегодно, като услугата е достъпна на сайта на КАБ. При всеки проект задължително се изисква удостоверението да бъде приложено. С предложеното от Камарата обвързване на удостоверението с информация за конкретния договор, по който ще се прилага, на практика ще се наложи многократно изтеглане на удостоверения. Технологично това става бързо, а в същото време включването на данни за обекта ще направи видимо авторството върху проектите, коментират архитекти.

От постове във "Фейсбук" става ясно, че осветяването на авторството върху проектите ще направи невъзможни множество злоупотреби. Има архитекти, при които се оказва, че са проектирани стотици обекти, а това е на практика невъзможно и може да стане с формално полагане на печати, разказват експерти. Според тях злоупотреби с формално ползване на архитекти с правоспособност правят и геодезически фирми. Има и много проблеми с нарушени авторски права - даден обект е проектиран от определен архитект, но това не фигурира никъде и авторството се нарушава. Има и случаи, при които стават аварии, а дълго не може да се установи кой е бил проектантът.

Според официалното прессъобщение на КАБ за новите удостоверения, мярката цели повече прозрачност яснота при упражняването на проектантската професия.

"Неизпълнението на задължението за регистриране на договорите за проектиране представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 32 от ЗКАИИП, за което членовете на КАБ носят дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Глава седма от закона. В същото време регистрацията на договорите в КАБ предоставя важна защита за проектантите. При неизплатени възнаграждения по регистрирани договори те могат да се възползват от облекчена процедура за събиране на вземанията си чрез заповедно производство по Гражданския процесуален кодекс", изтъкват оттам.

От другата страна на барикадата стоят гласове, според които регистрирането на договорите може да наруши клаузи за конфиденциалност с възложителя, да доведе до следене и др. Архитекти негодуват и заради административното усложнение, заради нуждата постоянно да се вадят нови удостоверения за всеки обект, заради недомислици около всички ситуации, в които може да възникне необходимост от представяне на удостоверение. Очаква се днес да заседава оперативното ръководство на КАБ, което да излезе с позиция по темата.