Нито един съдия в Разград не иска да гледа дело за тежка катастрофа

Илияна Кирилова Прокуратурата приключи разследването за тежката катастрофа и внесе обвинителен акт за по-малко от 2 месеца. Явно обаче насрочването на делото ще отнеме повече време.

Всички съдии от Окръжния съд в Разград са си направили отвод от дело за катастрофата, при която в началото на юли в Разград загинаха трима души, седящи в заведение, когато върху тях връхлетя автомобил. Жертвите бяха на маса на тротоара. За жестокия инцидент е обвинен 19-годишният Николай Дюлгеров.

На 5 септември прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу него за причиняване на смърт на трима души при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 40 км/ч.

В официалното съобщение на прокуратурата се обяснява, че са разпитани свидетелите на фаталния инцидент и са изготвени редица експертизи. Ако Дюлгеров бъде признат за виновен, може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.

На 6 юли Дюлгеров губи контрол върху колата на баща си, която управлява, и се блъска в масите на заведение, разположени на тротоара. Тримата мъже, седящи на масата - на 64 г., на 62 г. и на 58 г., загиват на място. Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции, преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза установява, че той се е движил с почти 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в участъка скорост.

Дюлгеров обаче е син на служителка на Окръжния съд в града. Това дава и повод на всички седем окръжни съдии в Разград да се отърват от горещия картоф. В съобщението на съда по темата се казва, че го правят, "за да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на непредубеден съд". "Случаят придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда", се казва още в съобщението.

Сега законът повелява Върховният касационен съд да определи друг равен по степен съд, който да разгледа процеса.