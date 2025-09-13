Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нито един съдия в Разград не иска да гледа дело за тежка катастрофа

Днес, 08:57
Прокуратурата приключи разследването за тежката катастрофа и внесе обвинителен акт за по-малко от 2 месеца. Явно обаче насрочването на делото ще отнеме повече време.
Илияна Кирилова
Прокуратурата приключи разследването за тежката катастрофа и внесе обвинителен акт за по-малко от 2 месеца. Явно обаче насрочването на делото ще отнеме повече време.

Всички съдии от Окръжния съд в Разград са си направили отвод от дело за катастрофата, при която в началото на юли в Разград загинаха трима души, седящи в заведение, когато върху тях връхлетя автомобил. Жертвите бяха на маса на тротоара. За жестокия инцидент е обвинен 19-годишният Николай Дюлгеров.

На 5 септември прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу него за причиняване на смърт на трима души при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 40 км/ч.

В официалното съобщение на прокуратурата се обяснява, че са разпитани свидетелите на фаталния инцидент и са изготвени редица експертизи. Ако Дюлгеров бъде признат за виновен, може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.

На 6 юли Дюлгеров губи контрол върху колата на баща си, която управлява, и се блъска в масите на заведение, разположени на тротоара. Тримата мъже, седящи на масата - на 64 г., на 62 г. и на 58 г., загиват на място. Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции, преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза установява, че той се е движил с почти 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в участъка скорост.

Дюлгеров обаче е син на служителка на Окръжния съд в града. Това дава и повод на всички седем окръжни съдии в Разград да се отърват от горещия картоф. В съобщението на съда по темата се казва, че го правят, "за да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на непредубеден съд". "Случаят придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда", се казва още в съобщението.

Сега законът повелява Върховният касационен съд да определи друг равен по степен съд, който да разгледа процеса.

Отводът като начин за (зло)употреба
Съдебният състав от Районния съд в Пловдив, който гледа делото "Дебора", изненадващо си направи отвод в края на миналата седмица, след като се занимава с казуса от около година и на практика скоро трябваше да прочете присъда. Това, разбира се, много ще дръпне делото назад.
СЕГА
29 Яну. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Разград, отвод

Още новини по темата

Десетки протестираха срещу пускането на младежа, убил трима души в Разград
10 Юли 2025

Съдът определи домашен арест за катастрофата с три жертви в Разград
08 Юли 2025

Трима загинаха, след като кола се заби в заведение в Разград
06 Юли 2025

Борисов: Кметове на Доган искат да преминат към ГЕРБ
10 Апр. 2025

Съдийски отвод връща на старта дело срещу депутати от "Възраждане"
19 Февр. 2025

Отводът като начин за (зло)употреба
29 Яну. 2025

Найден Тодоров: Двама души от министерството са замесени в схемата
11 Окт. 2024

Строители, готвачи и безработни "свирили" във филхармонията в Разград
01 Окт. 2024

Делото "Дебора" ще се гледа в Пловдив
15 Яну. 2024

Сладки министерски приказки се реят из въздуха на Русе и Разград
09 Яну. 2024

Всички съдии от Стара Загора се отказаха от делото "Дебора"
09 Яну. 2024

Съдиите в Стара Загора масово бягат от делото "Дебора"
03 Яну. 2024

Ловец застреля по невнимание колега при преследване на диви прасета
03 Дек. 2023

Разград е обгазяван от години без да се знае откъде
25 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар