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Нападнаха автобус на градския транспорт в София

02 Авг. 2026

17-годишен младеж е задържан след нападение над автобус на градския транспорт в столичния квартал „Христо Ботев“. При инцидента е пострадал шофьорът на превозното средство, а автобусът е със счупени стъкла, съобщиха от СДВР.

По първоначална информация мъж е започнал да троши стъклата на автобуса, при което е ранил водача. От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че шофьорът е транспортиран в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов“. По данни на Столичния автотранспорт той е със сцепена дясна вежда.

Нападателят също е бил прегледан от екип на Спешна помощ, но при него не са установени наранявания. След това е отведен в Първо районно управление.

От СДВР уточниха, че първоначално са били задържани двама души, но единият впоследствие е освободен. В ареста остава 17-годишният младеж.

По информация на главния диспечер на Столичния автотранспорт първоначалният сигнал е бил за побой между пътници. Незабавно е бил уведомен дежурният в Първо районно управление, а на място е изпратен полицейски патрул.

По първоначални данни няма пострадали пътници. От Столичния автотранспорт съобщиха още, че при нападението е счупено стъклото на третата врата на автобуса.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

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