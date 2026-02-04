Над половината българи са оптимисти за страната и ЕС

Повечето българи и граждани на ЕС са настроени оптимистично за бъдещето. Това показват данните от проучване на Евробарометър, представено днес от Европейския парламент, предаде БТА.

За бъдещето на евросъюза са оптимисти 53% от българските участници в допитването и 57% от останалите европейци. За своята страна са оптимисти 55% от българите и 57% от останалите. За себе си и своето семейство мислят с оптимизъм 74% у нас и 76% от другите граждани на ЕС. За бъдещето на света 51% от българите са оптимисти, а при останалите в ЕС надделяват песимистите (52%).

Най-големите изразени опасения по отношение на сигурността са от войни близо до европейските граници (59% у нас и 72% средно в ЕС), като много над половината посочват също тероризма, кибератаките, неконтролираната миграция, зависимостта от чужди доставчици на енергия и отбранителна способност. В областта на взаимодействието в обществото са изразени тревоги от дезинформацията, опитите за външно влияние в изборите, речта на омразата, поляризацията на мненията, защитата на личните данни и свободата на словото.

Повече от половината българи (54%) и 2/3 от останалите участници (66%) очакват ЕС да има по-важна роля при кризи и заплахи за сигурността. Според 80% у нас (89% сред останалите в ЕС) европейските държави трябва да бъдат по-обединени. Почти равен е делът и на онези, според които ЕС трябва да има по-силно влияние на международно равнище.

Според 46% от българските участници (62% от останалите) членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, според 35% у нас (26% в ЕС) не е нито добро, нито лошо, а 17% (11% в ЕС) го определят като "нещо лошо". За 47% у нас (49% от останалите) представата за ЕС е положителна, за 28% (34% в ЕС) е неутрална, а за 24% (17% в ЕС) е отрицателна.

Повечето отговорили очакват в следващите години стандартът им на живот да не се промени (41% у нас и 54% в ЕС), около 1/3 предвиждат влошаване (34% у нас и 28% сред останалите), а около 15% от всички анкетирани се надяват на подобрение.