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Над 500 000 българи получават от днес 50 евро инфлационен чек

Сумите ще бъдат налични за получаване в пощите до Коледа

Днес, 06:36
Компенсацията за поскъпването засега ще е една.
Pixabay
Компенсацията за поскъпването засега ще е една.

Над 500 000 домакинства ще получат от днес инфлационен чек от 50 евро за компенсиране на разходите покрай покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите „Социално подпомагане“, без да е необходимо гражданите да подават заявления-декларации. Тези, които получават помощите си по сметка, ще получат преводите директно по нея. За останалите "чекът" ще ги чака в пощенските станции в три периода до Коледа – от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

Еднократна компенсация в размер на 50 евро имат право да получат следните категории лица и семейства:

– лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност), обект на системата за социално подпомагане;

– деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга;

– подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон семейства;

– отглеждащи деца с трайни увреждания;

– деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца;

– деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства;

– военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

От агенцията посочват, че в случай че подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията. Помощта е еднократна. Почти същият кръг бедни обаче ще получат още 50 евро, но за Коледа – това са новите празнични добавки за уязвими групи, които заменят изплащаните досега суми за Коледа и Великден на пенсионерите. Има голяма опасност малко пенсионери да се класират за тях и това да предизвика доста недоволство:

Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
Управляващите вероятно ще се сблъскат с доста недоволство сред пенсионерите в края на годината, когато предстои първото раздаване на коледни добавки по новите правила в закона за социално подпомагане.
СЕГА
26 Септ. 2026

 

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Ключови думи:

инфлационен чек, помощи за горива

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