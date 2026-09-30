Над 500 000 българи получават от днес 50 евро инфлационен чек

Pixabay Компенсацията за поскъпването засега ще е една.

Над 500 000 домакинства ще получат от днес инфлационен чек от 50 евро за компенсиране на разходите покрай покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите „Социално подпомагане“, без да е необходимо гражданите да подават заявления-декларации. Тези, които получават помощите си по сметка, ще получат преводите директно по нея. За останалите "чекът" ще ги чака в пощенските станции в три периода до Коледа – от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

Еднократна компенсация в размер на 50 евро имат право да получат следните категории лица и семейства:

– лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност), обект на системата за социално подпомагане;

– деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга;

– подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон семейства;

– отглеждащи деца с трайни увреждания;

– деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца;

– деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства;

– военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

От агенцията посочват, че в случай че подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията. Помощта е еднократна. Почти същият кръг бедни обаче ще получат още 50 евро, но за Коледа – това са новите празнични добавки за уязвими групи, които заменят изплащаните досега суми за Коледа и Великден на пенсионерите. Има голяма опасност малко пенсионери да се класират за тях и това да предизвика доста недоволство: