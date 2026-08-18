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На ГКПП "Капитан Андреево" започна мащабна реконструкция

Планирано е ремонтът да продължи една година с надеждата да приключи по-бързо

Днес, 11:21
С промените ще се увеличи пропускателната възможност на пункта с над 25%, т. е. ръст с над 250 000 товарни автомобила на база 1 милион.
БГНЕС архив
С промените ще се увеличи пропускателната възможност на пункта с над 25%, т. е. ръст с над 250 000 товарни автомобила на база 1 милион.

Започна мащабна реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево", която ще продължи една година. Това съобщи на брифинг началникът на граничния пункт Георги Господинов.

"По проект е предвидено ремонтът да се извърши в рамките на 365 дни, но планът е да завършим в по-кратък срок", посочи той.

Дейностите ще обхванат всички трасета - за лекия трафик, както и за тежкотоварни автомобили. Предвидени са нови навеси и увеличаване на броя на кабинките на "Гранична полиция" и на Агенция "Митници".

"Митническата проверка вече ще се извършва под навес, ще се подобрят условията за работа на работещите на ГКПП "Капитан Андреево", посочи Господинов.

Кабинките на "Гранична полиция" за входящите товарни автомобили ще се увеличат от 3 на 7 броя, ще бъдат изградени нови рентгенови рамки и нови навеси за проверка. На изходящия трафик е предвидено работните митнически станции да се увеличат от 6 на 8 броя.

Ще има и ново работно място за БАБХ, където ще се обработват преминаващите живи животни. Предвиждат се нови складови площи за задържани стоки, нов архив и нова волиера за кучета. Всички кабинки ще бъдат покрити от навеси, а някои от тях ще разполагат с фотоволтаични панели.

Ще бъдат обособени двойни кабинки, което означава, че ще бъдат реверсивни и според натоварването ще бъдат увеличени от 5 на 15. С промените ще се увеличи пропускателната възможност на пункта с над 25%, т. е. ръст с над 250 000 товарни автомобила на база 1 милион.

Към момента работата на пункта въпреки реконструкцията е организирана така, че да не се стига до опашки. По време на ремонтните дейности няма да има спиране на движението, ще бъде гарантирана пропускателната възможност такава, каквато е била и преди старта на реконструкцията.

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