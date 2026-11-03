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МЗ обединява 27-те спешни центъра под една шапка

Здравната административна реформа започва с орязване на 280 щатни бройки

Днес, 05:21
27-те областни центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация „Проф. д-р Милан Миланов“ да бъдат влети в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
Илияна Кирилова
27-те областни центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация „Проф. д-р Милан Миланов“ да бъдат влети в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Здравното министерство предлага мащабно преструктуриране на подчинените му здравни структури. С три проекта на постановления, публикувани за обществено обсъждане, ведомството планира да обедини 37 самостоятелни структури в три национални центъра и да намали общата им щатна численост с 280 бройки. Предвидено е промените, които засягат спешната медицинска помощ, трансфузионната хематология и системата за обществено здраве и радиационна защита, да влязат в сила на 1 януари 2027 г.

Основната им цел е премахване на дублиращите се административни дейности, централизиране на управлението и обединяване на юридическата и финансовата отговорност. Според докладите на здравния министър Катя Ивкова реформата е резултат от функционален анализ на системата. От министерството уверяват, че специфичните медицински и контролни дейности ще продължат да се извършват чрез териториалните структури.

 

Спешна помощ

Най-мащабна е промяната в системата на спешната помощ. Предвижда се 27-те областни центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация „Проф. д-р Милан Миланов“ да бъдат влети в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Той ще бъде преименуван на Национален център за спешна медицинска помощ.

Така 29 самостоятелни юридически лица ще бъдат сведени до едно. Областните центрове няма да прекратят медицинската си дейност, а ще продължат да работят като териториални структури на националния център. Предвижда се обаче съществено преструктуриране на администрацията. От общо 431 щатни бройки за общоадминистративни дейности ще бъдат премахнати 200. Сегашната щатна численост на системата, включително въздушния център, е 7227 бройки, а на обучителния център – още 5. След обединението тя трябва да бъде 7032.

 

Анализи и радиационна защита

Втората промяна е обединяването на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Новата структура ще носи името Национален център по обществено здраве и радиационна защита.

Общата щатна численост на двата центъра в момента е 304 бройки. След вливането тя трябва да бъде намалена до 254, или с 50 щата. Според доклада намалението ще бъде за сметка на трайно незаети позиции и бройки от общата администрация.

Специфичните функции на двете институции ще се запазят. Центърът по обществено здраве извършва проучвания, анализи, оценки на риска, лабораторни изследвания и дейности по профилактика и промоция на здравето. Центърът по радиобиология осъществява експертна дейност и държавен здравен контрол за защита от въздействието на йонизиращите лъчения. Контролът му обхваща София-град, София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил, както и обекти с национално значение, сред които АЕЦ „Козлодуй“, експериментални ядрени реактори и обекти, свързани с радиоактивни отпадъци и бившия уранодобив.

 

Кръвни центрове

Третият проект предвижда петте районни центъра за трансфузионна хематология във Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Бургас да се влеят в Националния център по трансфузионна хематология. Дейността, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на районните центрове ще преминат към националната структура. И в този случай регионалните звена ще продължат да работят, но вече няма да бъдат самостоятелни юридически лица.

Предвижда се намаляване на 30 щатни бройки с общоадминистративен профил. В доклада си министърът посочва и продължителен проблем с кадровото обезпечаване на специализираната дейност. Според нея нормативно определената щатна численост за обезпечаване на медицинския стандарт „Трансфузионна хематология“ не е осигурена от повече от пет години. Идеята е чрез обединяване на административните функции да се осигурят щатни бройки за лекари и специалисти по здравни грижи, необходими за работата на центровете.

 

 

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