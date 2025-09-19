„Мяра“: За 700 000 българи водата у дома спира често

Близо 700 хиляди пълнолетни българи възприемат спиранията на водата у дома като чести. Повечето българи са доволни от качеството на водата от чешмата, но над една трета от пълнолетните българи като цяло не са доволни. Това означава условно около два милиона души. Това показва изследване на социологическа агенция „Мяра“ по темата.

42,5% от пълнолетните българи свидетелстват, че водата у тях практически не спира, други 42,2% казват, че водата спира, но рядко, но има осезаем дял от 12,7% или близо 700 хиляди пълнолетни българи, които твърдят, че спира често.

Картината изглежда най-неблагоприятно в селата, където над 20% намират спиранията за чести, а най-благоприятно – в столицата, където над 50% на практика не усещат спирания. В северозападния район за планиране близо 40% от респондентите свидетелстват за често спиране. Това е очевидна последица от проблемите в Плевенско и Ловешко.

Мнозинство от 58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро, но има чувствителен дял от 35%, които го определят като лошо – това са близо два милиона пълнолетни българи. Останалите не могат да преценят, като отново има 1%, които свидетелстват, че нямат чешмяна вода у дома.

В извадката, разбира се, попадат и групи, които не могат да ползват централизирано водоснабдяване, попадат и обществени слоеве с различни жизнени стилове. Мнозина вероятно споделят впечатления от различни жилища, вили и т.н. Въпреки всички уговорки, ясно личи, че негативните оценки за достъпа до вода не са малко. Мнозинствата, които свидетелстват за рядко спиране, за постоянно водоснабдяване, за добро качество, няма как да представляват изследователска новина. В такъв тип изследвания важен е именно делът на обезпокоените, коментират от „Мяра“.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.